La tàctica de l'’ambush marketing’, l'estratègia parasitària de marques que s'aprofiten de la Selecció espanyola i el Mundial de futbol

La prevenció de la RFEF als futbolistes

Durant aquests dies, a Qatar, la RFEF ha explicat als jugadors què poden fer i què no amb els seus patrocinadors personals que no són patrocinadors de la RFEF o de la FIFA per no caure en l'’ambush’. En el cas espanyol, la Federació Espanyola té registrat sota propietat intel·lectual termes com La Roja, Selecció, Selecció Espanyola i la FIFA té termes com ara Mundial, Copa del Món, Qatar 2022 o la imatge del trofeu. En definitiva, tot allò que signifiqui anar lligat a l'equip o a la competició. ¿Com evitar-ho? El consell als jugadors de Luis Enrique és, simplement, anunciar la marca publicitària sense posar aquest tipus de termes ni imatges relacionades amb una samarreta de la Selecció o un símbol del Mundial… Amb un “vamos” o un “a totes” n'hi ha prou per tenir un ganxo amb el futbolista i respectar qui és patrocinador d'una Selecció, del Mundial o de la FIFA.