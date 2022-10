Per exemple, es pot donar el cas que un col·legiat hagi vist i xiulat una acció durant el partit que, sent analitzada posteriorment per ell, consideri que no havia d’haver xiulat. En aquests casos ha d'explicar per què va xiular en aquell moment una cosa que ara corregeix i anotar-ho a l'esmentat informe d'autoanàlisi.

Aquesta autoanàlisi és un dels tres informes que es fan de cada partit: un altre procedeix de l'observador arbitral, que està in situ a l'estadi, i un altre de la comissió tècnica del Comitè d'àrbitres. En definitiva, res no queda en l'aire després d'un partit professional i el mateix que l'afició comenta al carrer, a la Federació espanyola s'analitza, jutja i s'explica de la manera més empírica possible. Tota aquesta feina té com a objectiu estar el millor preparat en cada acció i intentar arribar a l'excel·lència en cada partit.