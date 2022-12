Pedri i Gavi venen més que ningú o per què han augmentat un 50% les vendes de samarretes de la Selecció espanyola

La Selecció ha tornat a enganxar Espanya malgrat la dolorosa eliminació del Mundial de Qatar 2022. La venda de samarretes d'un equip és un dels termòmetres amb què es pot mesurar el grau de satisfacció de l'afició i, en aquest sentit, la venda de les de la Roja ha augmentat un 50% respecte a les de l'Eurocopa del 2021, segons dades facilitades per Adidas. A més, els noms més requerits pels aficionats per serigrafiar les samarretes són els de Pedri i Gavi, dos joves que han estat protagonistes d'Espanya durant aquesta Copa del Món i que representen perfectament l'estil, optimisme i futur que evoca l'actual planter de la Roja, que té la seva següent cita a la fase final de la UEFA Nations League (al juny).

Almenys de moment, la Selecció espanyola no compta amb una estrella planetària com Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi o Mbappe. Tampoc, com en el passat recent, en la seva alineació hi ha noms que es reconeixen en qualsevol racó del Planeta com passava anteriorment amb els de Fernando Torres, David Villa, Xavi, Iker Casillas, Iniesta o el de qualsevol d'aquesta Selecció que fa poc més d'una dècada va signar el millor trio de triomfs de la història del futbol amb una Euro-Mundial-Euro.