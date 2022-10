¿Per què hi ha jugadors que rendeixen estupendament amb Espanya i al seu club no són titulars? ¿Per què hi ha futbolistes amb bons números al seu equip que no són convocats per la selecció? Per entendre aquesta situació cal mirar a través de les ulleres de cada entrenador i el seu estil. En aquest cas, ens fiquem a la pell de la RFEF i de la seva aposta per una idea que connecta des de la Sub 15 fins a l'absoluta. És un segell i una manera de treballar en què tot té un perquè i on res no es deixa a l'atzar o la casualitat. Cada jugador convocat respon a una necessitat concreta i un perfil per representar el model de joc.

Quan Luis Rubiales es converteix en president de la Reial Federació Espanyola de Futbol busca un director esportiu perquè esculli el seleccionador que desenvolupi el futbol que pretén que faci la selecció espanyola. L'elegit és José Francisco Molina, que en perfecta sintonia amb el president, decideix muntar un model de joc per a totes les seleccions. “Em vaig reunir amb cadascun dels seleccionadors de les inferiors per parlar de la idea de joc que teníem i a partir d'aquí saber quin tipus de jugador necessitàvem en cada posició per desenvolupar el model”, explica Molina, en aquest càrrec des de l'estiu del 2018. En aquests quatre anys s'ha desenvolupat aquest estil amb una base comuna, “tot i que cada entrenador hi pot donar els seus matisos”, explica Molina.

Quatre anys després de la seva arribada a la direcció esportiva de la RFEF, Molina considera que “la implantació del model de joc ha estat natural perquè els seleccionadors hi creuen. Estem contents amb els resultats que estem obtenint i seguirem evolucionant el model perquè segueixi sent competitiu i aconsegueixi els objectius”.