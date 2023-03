Quatre anys d'èxit i no només comercial

L'ideòleg d'aquest nou i atractiu format és el president de la RFEF, Luis Rubiales, que ha passat per tots els esglaons del futbol espanyol i tenia al cap barrejar grans i petits per donar una capa de vernís de passió i emoció a l'anomenat torneig del KO. Es va implementar la temporada 2019-20 i ja en aquesta quarta temporada, dins de la Federació Espanyola han pogut comprovar el seu èxit no només a través de l'esmentat augment del valor comercial, sinó també perquè tant els clubs -grans i petits- com els jugadors els l’han reconegut.

S'ha reduït el calendari per al futbolista, s'han buscat dates apropiades per aconseguir 'sold outs' als estadis i grans audiències a la televisió, i s'ha reforçat el desig dels grans de voler conquerir aquest títol. L'èxit és tan gran que fins i tot els sortejos han estat demanats per retransmetre'ls per televisió. Es cuida cada detall i en aquest cas també ha agradat la importància que des de la RFEF se li dona i que es fixin en aspectes com ara que un jugador clau d'una eliminatòria pugui ser la mà innocent que tregui la bola del seu club per a la següent eliminatòria.

Permanentment, fins i tot en aquestes accions, es busca l'equilibri entre modestos i professionals per aconseguir fer de la Copa de tots una Copa inclusiva que provoca que totes les temporades clubs territorials i petites poblacions rebin sí o sí grans equips de Primera Divisió.