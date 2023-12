Els dos fitxatges (desconeguts) de la Selecció espanyola de futbol amb què s'ha fet un salt de qualitat humana

Pocs aficionats a la Selecció espanyola de futbol coneixen Bryan Jesús i Álex, encara que a l'interior de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas són dos dels treballadors més famosos i estimats per tots, inclosos jugadores i jugadors. Són dos fitxatges que s'han cuinat des de la Reial Federació Espanyola de Futbol i dels qual s'espera que il·luminin ja no només clubs de futbol nacionals, sinó el teixit empresarial d'Espanya.

Bryan Jesús va fitxar per la Selecció espanyola femenina el juny del 2022 com a part de l'equip d'assistents que havia de cuidar fins al més mínim detall que no els faltés res a les jugadores internacionals. La seva tasca va ser un dels protagonistes d'aquells dies previs a l'Eurocopa de l'any passat, tant que quan la Selecció va posar rumb a Anglaterra el van voler acomiadar amb un manteig i un agraïment inoblidable. La seva incorporació va aportar una sensibilitat especial a un grup que un any després ha acabat sent Campiones del Món.

La discapacitat no entén de barreres insuperables i Bryan Jesús, com les futbolistes d'aquesta generació única, també es va convertir en un referent social i un símbol d'integració que va arribar de la mà de la Fundació Once i el conveni que la RFEF hi va signar. Va ser la primera persona amb discapacitat intel·lectual integrada en una selecció nacional, va trencar barreres i la seva feina i exemple van donar pas perqupe poc després la RFEF fitxés Álex per formar part de l'elit del futbol espanyol.