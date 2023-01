L´esport femení ha augmentat un 149%

El futbol, com passa en altres països, s'està obrint pas a la societat de l'Aràbia Saudita per oferir una nova mentalitat on conviuen l'esport i la dona. “L'esport femení ha tingut un increment del 149% en els darrers quatre anys i ara com ara més de 195.000 nenes entre 5 i 15 anys practiquen setmanalment algun esport, cosa que parla del progrés que s'està donant a la societat”, expliquen des de la SAFF, que afegeix que “a més, avui dia hi ha dones en les directives de 37 federacions nacionals esportives. Per descomptat, entre elles hi ha la de futbol”.

Tota aquesta transformació de què la RFEF i el futbol espanyol és partícip cal contextualitzar-la en el marc d'una nació islàmica conservadora que fins al 2015 no va aprovar el vot per a la dona així com el dret a obtenir el permís de circulació de turismes (a partir del 2017 el de motocicletes i camions) o que fins fa una dècada el sector més conservador de la societat saudita considerava il·legal la pràctica esportiva per part d'una dona. El regne saudita vol modernitzar el seu país i per això ha fixat una estratègia anomenada 'Kingdom's Vision 2030' amb la qual espera situar l'Aràbia Saudita com el país àrab més obert. I, en aquesta tasca, la Supercopa d'Espanya i l'aposta pel futbol femení hi tenen un paper important.