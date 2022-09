La professionalització recent del futbol femení a Espanya és fruit del treball de diferents protagonistes: del motor de la RFEF a l'aposta dels clubs passant per la tenacitat dels tècnics, la passió de les dones i nenes o l'adaptació de les federacions territorials. Han passat 51 anys des que va tenir lloc el primer partit femení a Espanya, però ha estat els últims anys quan més s'ha accelerat tot per donar com a conseqüència la primera lliga femenina professional d'Espanya de qualsevol esport, la Lliga F.

El 1971, al madrileny barri de Villaverde, es va disputar per primera vegada a Espanya un partit de futbol femení. Des de llavors i fins ara, molt lentament, la bola de neu que ha fet créixer el futbol entre les dones del nostre país ha estat constant. Tot i això, ha estat en l'últim lustre quan s'ha trepitjat l'accelerador per arribar al punt dolç de l'actualitat: lliga professional, Pilota d'Or per a Alexia Putellas i de Plata per a Jenni Hermoso, Espanya Sub-16 vigent campiona del Torneig de Desenvolupament, Espanya Sub-17 actual subcampiona d'Europa, Espanya Sub-19 vigent campiona d'Europa, Espanya Sub-20 recent campiona del Món i la Selecció absoluta com una de les candidates al Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda de 2023.