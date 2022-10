El curs passat, la RFEF va anunciar uns ingressos rècords de 370 milions d'euros que són de naturalesa privada i que s'han reinvertit en el futbol espanyol. Des de l'arribada de Luis Rubiales a la presidència, el 2018, s'ha triplicat una xifra amb què s'ha aconseguit potenciar, entre altres coses, els clubs semiprofessionals, el futbol femení, el futbol base, les federacions territorials ia la pròpia Real Federació Espanyola de Futbol. També, per primera vegada en la història del futbol espanyol, s'ha aconseguit crear un fons de contingència (actualment) de 30 milions d'euros que servirà per defensar-se d'una hipotètica crisi en el futbol nacional o per continuar invertint en projectes estratègics que generin més ingressos en el futur.

La federació espanyola de futbol és un transatlàntic que té com a missió regar i mimar, cada vegada de manera més profunda, al futbol espanyol. "Ens surten una gran quantitat de projectes i necessitats a l'hora de gestionar més de 400 milions d'euros a l'any", indica Emilio Herrero, actual director financer de la RFEF. “Cal recordar que aquí no s’han de repartir beneficis ja que aquest és un organisme sense ànim de lucre”, subratlla. Qualsevol quantitat que entra a la RFEF té una destinació que té com a objectiu últim continuar el creixement del futbol espanyol i d'una federació que ja és la segona del món en volum d'ingressos després de superar la d'Alemanya. Atrapar Anglaterra és el següent pas.

Consulteu l'informe de l'auditoria independent dels comptes anuals de 2021 i 2020.