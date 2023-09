El dia que els espanyols van començar a donar puntades de peu a una pilota: així explica el Museo del Fútbol la història d'Espanya

Sí, hi ha la famosa Copa del Rei de Sergio Ramos, el trofeu més mediàtic d'Espanya. “Segons si són del Reial Madrid o no diuen: “Aquesta és la copa que va tirar Ramos o aquesta és la copa que li va caure a Ramos…, no sol fallar”, comenta una treballadora d'aquest museu imperdible tant per als que els agrada el futbol com per als que no. “Hi ha qui ha entrat assenyalant que no seguia gaire el futbol; però si has viscut a Espanya, és impossible que no et recreïs en algun punt de l'exposició i, efectivament, aquestes persones surten agraïdes per recordar moments del seu passat amb la família, els pares, el barri, els amics... sense importar el futbol”, comenta Ana Velasco, directora del Museo del Fútbol.