“La RFEF potencia i treballa igual per a tots els clubs. La Federació Espanyola atén a tothom equitativament perquè vol que mirem pel futbol sala com a esport, no per uns quants clubs. Hi estan tots els estaments comunicats i implicats: clubs, jugadors, àrbitres, federacions territorials i fins i tot el treball amb la base i el planter. Estem tots integrats”. José Carlos Delgado és director general de Movistar Inter i és un dels actors principals que està presenciant en directe aquesta nova era del futbol sala a Espanya.

“Abans estàvem en una bombolla que s'anava inflant cada cop més i hi va haver un moment que la manera de procedir era inviable. La LNFS ja no estava preparada per als canvis i el futbol sala estava en decadència i amb falta de visibilitat, havíem retrocedit”, apunta Manuel de José, gerent del Servigroup Peníscola, i prossegueix que “aquests últims mesos ja s'ha notat el canvi. Des que hi ha José Miguel Monje (president del Comitè Nacional de Futbol Sala) i les regnes les han agafat gent de la RFEF especialitzada en futbol sala... això sí que vola ara. Els passos que s'estan fent són agegantats i els últims mesos s'ha accelerat tot moltíssim”.