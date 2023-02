Així ajuden les altres federacions grans a Europa

L'aposta i la inversió de la RFEF per aquesta Primera Federació proporcionalment és la més forta entre totes les federacions a nivell europeu -i, per tant, a nivell mundial- atenent al següent estudi realitzat d'ajudes que es realitzen en altres països amb dinàmiques similars com Anglaterra, Itàlia, França i Alemanya (en altres països com Portugal, Grècia, Holanda, Dinamarca… no hi ha cap mena d'ajuts i la filosofia econòmica de la tercera categoria nacional és molt diferent de la d'Espanya).

Més control econòmic per elevar el nivell

En aquest any i mig de camí existeix una satisfacció general per aquesta nova competició, encara que dins de la RFEF són conscients que s'han de continuar fent passos endavant per continuar amb la seva consolidació i creixement. Una de les primeres mesures que es prendran a curt termini serà el compliment formal de les obligacions dels clubs en els temes de control econòmic i una transparència en l'estat econòmic financer de cada club.

Aquesta transparència permetrà a la RFEF implantar un sistema de control econòmic rigorós basat en el model UEFA de llicència prèvia. És a dir, que el club haurà d'obtenir una llicència que expedirà la Federació espanyola per competir en què el control econòmic tindrà un pes important. Qui no compleixi els requisits de la llicència i de compliment econòmic no podrà continuar competint la temporada que ve en la categoria (igual que fa la UEFA). D'aquesta manera, s'ajudarà a la professionalització de la tercera categoria nacional.

Només amb l'exigència, rigor, compromís i esforç de totes les parts s'aconseguirà una Primera Federació més forta i que permeti que no es quedin en una cosa residual els casos com els de Lucas Pérez o l'AD Ceuta. L'objectiu de la RFEF és que, a curt termini, la Primera Federació tingui poc a envejar a la Segona Divisió espanyola.