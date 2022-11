Aquesta és la pregunta per on comença tot: per què una empresa vol unir-se a la RFEF? “Els patrocinadors que aposten per la Federació estan interessats a associar la seva marca a l'escut de la RFEF i de la Selecció, a la imatge que tenim –marca España- i, també, als nostres jugadors. Especialment a aquesta generació que són joves però ja són estrelles mundials consagrades. Són un gran reclam a nivell de màrqueting i comunicació”, explica Rubén Rivera, director de màrqueting de la RFEF. En aquest sentit, “els jugadors sempre estan disponibles i encantats de participar en allò que proposen les marques perquè entenen que, humilment, és una cosa bona per a la RFEF, la Selecció i les seleccions de categories inferiors que és d'on procedeixen”. Aquesta predisposició dels esportistes és clau per entendre millor per què tota aquesta maquinària de màrqueting funciona de manera tan eficaç.

Els tres tipus d’associacions amb la RFEF

La RFEF té actualment més d'una vintena d'esponsoritzacions que es divideixen en socis-patrocinadors, patrocinadors i col·laboradors. Alhora, la naturalesa de les companyies que busquen associar-se al transatlàntic de la Federació es diferencien en:

· Companyies marca España que entenen que la RFEF treballa al seu mateix territori i són ambaixadors del país allà on va i s'associen buscant amplificar el missatge.

· Empreses que volen donar-se a conèixer a Espanya (siguin nacionals o internacionals) i s'uneixen per l'aparador únic que suposa la RFEF: els partits de la Selecció s'emeten sempre a la televisió en obert (per RTVE fins, almenys, 2024) i estan històricament al top 5 dels programes amb més audiència televisiva de l'any.

· Organitzacions tecnològiques que treballen en innovació i que estan interessades en el futbol espanyol com a aparador i símbol d'excel·lència i per donar a conèixer els seus productes mitjançant les campanyes de màrqueting i comunicació.

És aquest últim el sector que més creix, tal com assegura Rivera: “Cada dia més, pensem que les companyies de tecnologia que tenen recursos i estan arribant al mercat, comparteixen el mateix públic objectiu que el del futbol i les tecnològiques són les que ocuparan les posicions de soci patrocinador o patrocinador de la Federació i de la Selecció de forma molt immediata. A curt o mitjà termini, la suma de totes les tecnològiques serà un dels pilars més importants dels patrocinadors de la RFEF”.

Allò del futur ja és aquí es compleix en aquest tipus d'associacions perquè en el cas de la RFEF, “les marques, des de fa uns cinc anys, cada vegada aposten més per campanyes digitals i redueixen la seva presència en altres mitjans tradicionals”, comenta Rivera. La televisió, per exemple, és el mitjà més car i moltes companyies saben que aquí no impactaran el seu públic objectiu (jove), que està en línia. S'estimen més apostar per campanyes digitals, que estan molt segmentades i arriben al públic desitjat de manera directa. “No hi ha ni una sola marca, de les que estan associades a la RFEF, que no treballi en campanyes de màrqueting i comunicació digitals. Aquest és el present i és el futur”, recalca el director de màrqueting de la RFEF.