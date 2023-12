Com els aficionats de la final de Copa del Rei es converteixen en arbres per reforestar Doñana

Una Ciudad del Fútbol sostenible i exemplar

Com a entitat corporativa, la RFEF també ha treballat en aquests darrers anys perquè la seva Ciudad del Fútbol de Las Rozas sigui una seu sostenible i amb treballadors conscienciats sobre la necessitat de reduir la petjada de carboni. Actualment, amb l'ajuda d'Iberdrola, al pàrquing hi ha estacions de càrrega elèctrica de vehicles i s'hi han instal·lat plaques solars. A més, s'ha suprimit gairebé íntegrament l'ús del plàstic, per exemple, eliminant l'ús d'ampolles d'aigua de plàstic d'un sol ús per ampolles permanents individuals (personalitzades amb el nom de cada treballador) i per fonts per emplenar-les. També s'han establert altres mesures com ara acoblar a les aixetes reductors de cabal per estalviar més d'un 50% d'aigua i s'ha iniciat un estudi per canviar els camps d'herba artificial per altres de més ecològics, amb mesures correctores per evitar la contaminació de microplàstics.

Totes aquestes mesures han provocat, entre altres coses, que l'estació de reciclatge que es va instal·lar fa uns anys per als treballadors ara es faci servir molt menys perquè no es genera tant material per reciclar, tot s'aprofita més. En el futur, La Ciudad del Fútbol de Las Rozas serà sostenible o no serà i aquesta mentalitat ha conduït a una col·laboració especial de la RFEF amb el Comitè Olímpic Espanyol en el mesurament de la petjada hídrica -amb el reg dels seus camps- per buscar la sostenibilitat en aquest sentit.

Tota aquesta conscienciació i les mesures verdes adoptades durant aquests darrers anys han situat la RFEF com una federació líder a Espanya per desenvolupar aquestes polítiques i internacionalment com una de les que estan situades al tren davanter. Encara que per ser la campiona del món en sostenibilitat, com amb la Selecció a la gespa, la RFEF necessita el suport -i involucració- de tota l'afició. En joc hi ha la victòria més important de la nostra vida, la de salvar el planeta.