Les sis claus que defineixen Luis de la Fuente i la seva nova Espanya

Primeres conclusions de Luis de la Fuente com a entrenador de la Selecció espanyola de futbol perquè ell i el seu cos tècnic modelin un equip en plena construcció i amb només dos partits a l'esquena. Els vuit canvis en l'alineació inicial d'un partit a l'altre parlen de la mentalitat oberta de De la Fuente pensant a provar i aprendre per prendre les millors decisions en el futur.

Després d'aquests dos partits oficials de classificació per a l'Euro del 2024, Espanya està segona del seu grup i en llocs d'accés directe a la gran cita, de manera que afronta en una bona posició els partits següents en aquest camí. Tot i això, abans que es reprengui aquesta classificació, la Selecció disputarà el 15 de juny les semifinals de la Lliga de les Nacions davant Itàlia (la final és el 18 del mateix mes).

En el balanç, més enllà dels reflexos d'Espanya per variar el dibuix tècnic i vèncer Noruega o de les dues errades puntuals que van provocar la derrota davant d’una Escòcia que va tirar a porta les mateixes vegades que Espanya, aquests dies de convivència i de decisions de Luis de la Fuente han deixat sis claus que defineixen quin tipus d'entrenador és i com vol dibuixar 'la seva' Selecció espanyola:

Versatilitat

El segell de la selecció espanyola durant aquest segle és el toc i la velocitat en els desplaçaments de pilota per la gespa, tant per arribar a la porteria contrària com per mantenir la possessió i evitar que el rival tingui ocasions per crear perill. Normalment, es juga així pel perfil del jugador nacional i perquè els èxits més grans en la història de la Roja han arribat d'aquesta manera. Tot i això, en el cos tècnic que dirigeix Luis de la Fuente i dins de la filosofia de la RFEF s'exigeix la necessitat d'adaptar-se a altres alternatives si el pla 'A' es presenta més difícil d'executar que altres alternatives.

Davant Noruega, en aquest sentit, en els compassos finals del xoc es va activar un atac amb molta verticalitat que va acompanyar la sortida de jugadors com Yeremy Pino o Joselu. Davant d'Escòcia, davant del mur que els locals van teixir després del seu gol matiner, Espanya va controlar la pilota i va provar centres a l'àrea durant el primer temps i en 10 minuts va aparèixer dues vegades el cap de Joselu (un al travesser) i un altre de Rodri. El domini era de la Roja i, en lloc d'intentar crear un espai tocant entre la defensa, el van trobar posant centres des de la banda. A la segona meitat es van canviar aquests centres per la velocitat de Nico Williams. L'elasticitat i versatilitat de l'Espanya de Luis de la Fuente rau que els jugadors s'adapten al sistema tant com el sistema als futbolistes.