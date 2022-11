Nikita Terentievev, nedador ucraïnès a Màlaga: El valor de la família

Tot i això, la vida s'obre pas i un exemple d'empenta i superació el tenim en aquests exiliats que fugen de la guerra al nostre país. Ens hem fixat en una d'aquestes figures, un noi ucraïnès de 17 anys, Nikita Terentiev, que va arribar a Màlaga amb una part de la família. Nikita Terentiev és el seu nom i és nedador professional. Ara s'entrena al Real Club Mediterráneo i ostenta la millor marca de l'any júnior en 50 lliure. Resiliència en estat pur, abnegació i ganes de seguir endavant malgrat les inconveniències de la vida.

Nikita té la mirada neta d'un nen. Va néixer a Zaporíjia i va arribar a Espanya el febrer del 2022, just quan va esclatar la guerra: “Quan els bombardejos em van despertar, tot va col·lapsar en aquell moment”, explica.



La família va decidir finalment fixar la seva base a Màlaga, on Nikita es va posar en contacte amb Guillermo Mediano, entrenador de natació i olímpic als Jocs de Sydney en modalitat d'esquena, a través d'un dels responsables del Real Club Mediterráneo. El van impressionar especialment les habilitats de Nikita en estil lliure i esquena. El seu antic entrenador es va allistar a la guerra, així que Nikita ha estat sota la direcció de Mediano. El 23 d'abril, va nedar els 50 metres lliures en 22,56 segons, situant-se al primer lloc del món per a nedadors nascuts el 2005. A més, va nedar a Granada amb un temps de 21,91 segons, fet que el converteix en el nedador júnior més ràpid del món.

El valor de la família

Tot i que la família s'ha vist abocada a haver de conviure lluny -Nikita viu a Màlaga amb la seva mare i el seu germà mentre que el seu pare és al front ucraïnès-, se senten molt a prop els uns dels altres.

Nikita parla diàriament molta estona amb el seu pare perquè també necessita el seu suport: “Està sol a Ucraïna al front i necessita parlar amb algú”.



Nikita pretén estar feliç a la vida. Tot i la situació tot continua i no ha perdut força. Al revés, la situació li ha servit d'esperó. “Estar feliç i satisfet a la vida és el més important. El meu objectiu és ser part de la societat”. Quan vivia a Ucraïna la família feia molts plans, “la vida era bona i estàvem molt units”. Ara la natació l’ajuda molt, a centrar-se. No pensa gaire en les coses dolentes que podrien passar. Nedar és una teràpia per a Nikita.



Ara el nedador ucraïnès encoratja el seu germà a seguir el seu camí, de la mateixa manera que el seu avi ho feia amb ell, quan el duia a nedar al riu Dnièper. És una tradició que passa duna generació a una altra.

