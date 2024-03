L'escalada, escola de vida per a Geila

“A banda de l’esport en si, l'escalada m'ha permès conèixer molta gent, gran part de les meves millors amistats procedeixen d'aquí. També he pogut practicar idiomes i m'ha ensenyat a saber perdre, aprendre dels meus errors i millorar-los. L'escalada m'ha unit molt a tota la meva família perquè sempre m'han estat donant suport, especialment a la meva mare, que és la persona amb qui he passat més temps, amb qui he tingut alguna diferència que hem superat per assolir tot el que ens hem proposat. L'escalada m'ha ensenyat a guanyar i m'ha donat el plaer de sentir que tot allò que he treballat ha valgut la pena”.

Geila només té 15 anys, però ja acumula èxits que poden fer vertigen, i no només en sentit figurat, ja que la protagonista admet que repassar les seves actuacions li genera un cert nerviosisme. “Cada vegada que miro un vídeo d'alguna competició que he fet –encara que sàpiga el resultat–, em segueixo posant nerviosa. Quan miro enrere i veig tots els meus resultats em sento molt orgullosa, però alhora em cau el món a sobre perquè veig molt difícil repetir tot això una altra vegada. És llavors que recordo que això és el passat, que ara hi ha noves fites per complir i el que he aconseguit no m'ho pren ningú”, assenyala Geila. Com en cada presa d'un mur, no serveix de res mirar el camí fet si encara n'hi ha un per recórrer.

Entre estudis i escalada, Geila no té gaire temps lliure, però quan pot intentar “gaudir de la natura, passar temps amb la família. M'encanta la música, el ball i llegir”, i al marge de Los Angeles que té al cap (2028), també li ronda un futur professional amb la seva pròpia empresa. Per això queden molts quilòmetres verticals per pujar, grans alegries per celebrar i decepcions de les quals aprendre i aixecar-se. És Geila Macià, una adolescent de 15 anys que té les coses més clares que la majoria de joves de la seva edat i que somia superar obstacles i parets per disputar uns Jocs Olímpics.