Escalada: un antídot contra l'estrès i l'avorriment

Com iniciar-te a l'escalada?

Com has llegit al començament d'aquest article, l'escalada és un esport que pot practicar tothom. Si estàs considerant iniciar-te en l'escalada, d'entrada no importa si estàs en baixa forma, no tens material, tens por o et sents una mica massa gran per començar. Aquestes falses creences podrien estar impedint-te descobrir una afició que pot transformar el teu estil de vida.

En primer lloc, l'escalada és una activitat adaptable a diferents nivells d'habilitat i de condició física; i els rocòdroms són el lloc ideal per iniciar-s’hi, perquè són espais controlats i més accessibles que la roca per als principiants. Són instal·lacions específicament dissenyades per practicar aquest esport i ofereixen una bona varietat de rutes de tots els nivells. A més, ofereixen lloguer de material, perquè et vagis familiaritzant amb l'equip i provis l'escalada abans d'invertir en la teva pròpia equipació.

Un cop al centre d'escalada, pots preguntar a la recepció o a algun tècnic de la instal·lació sobre classes introductòries o grups d'entrenament. A la majoria de rocòdroms compten amb aquest tipus de sessions, on podran ensenyar-te la tècnica bàsica, essencial per progressar de manera eficient en aquest esport. Aspectes com col·locar d'una manera determinada els peus per alliberar la càrrega dels braços, equilibrar la postura o planificar els moviments amb anticipació per conservar l'energia, seran clau per millorar en la teva escalada. D'altra banda, aprendràs les tècniques i les normes de seguretat per evitar possibles inconvenients.

Amb el temps, la pràctica i un bon entrenador que t'ajudi a enfocar-te, podràs avançar en la teva habilitat i confiança en l'escalada indoor (en interiors), preparant-te per explorar el món de l'escalada a l'aire lliure, si així ho vols.

Descobreix un nou món i canvia la història.