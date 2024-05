Generació Digital: la formació orientada a digitalitzar les pimes

Contingut ofert per:







La digitalització transforma la societat en tots els aspectes imaginables. Des de la manera com treballem fins a com interactuem amb el món que ens envolta, la revolució digital ha obert noves fronteres i oportunitats, però també planteja grans reptes per no deixar ningú enrere. És per això que el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Econòmica, recolzat per la Unió Europea (fons del programa Next Generation), representa un compromís ferm per abordar aquests desafiaments i assegurar que ningú no es queda en el camí cap a la digitalització. Amb això busquen modernitzar i estimular la recuperació del creixement econòmic, incorporant importants reformes i inversions en diversos dels seus components, per tal d'impulsar l'emprenedoria, el creixement empresarial, la digitalització, la intel·ligència artificial i la millora de les competències digitals posant el focus en petites empreses, microempreses i persones en situació de desocupació.

Generació D

Dins aquest programa s'emmarca la iniciativa Generació Digital, liderada per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial (SEDIA) del Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, i coordinada per l'Escola d'Organització Industrial (EOI). Aquesta iniciativa compta amb diversos objectius, en primer lloc, formar amb coneixements en matèria digital persones directives perquè puguin millorar la productivitat de la companyia i augmentar les possibilitats de creixement i internacionalització. Així mateix, es busca dotar dels coneixements i habilitats necessàries a futurs agents del canvi per a la seva incorporació o requalificació en el mercat laboral. En tercer lloc, es busca que s'entengui que la tecnologia té un impacte directe en els negocis que permet situar el client al centre per donar solució a les seves necessitats ajudant a la presa de decisions del negoci.

Un altre dels objectius és dotar el teixit empresarial de talent amb la capacitat d’implementar actuacions concretes i específiques sota un Pla dAcció. Per acabar, un altre dels reptes és disminuir la bretxa digital per qüestions de gènere incrementant el nombre de dones formades en gestió digital de la PIME.

¿A qui va dirigit?

En la primera convocatòria aquest programa està dirigit a professionals de pimes, situades en territori nacional d'entre 10 i menys de 250 empleats, podent formar-se fins a 2 persones directives d'una mateixa pime (a través del programa Generació Digital Pimes), perquè puguin posicionar-la de manera diferencial i impulsar la seva competitivitat. Els directius podran prioritzar les necessitats de digitalització de l’empresa i elaborar un pla de transformació digital. A més, comptaran amb mentors especialitzats que els guiaran en el disseny i la identificació dels aspectes clau per dur-ho a terme.

A través del programa Generació Digital Agents del Canvi es podran formar fins a 3 treballadores d'una mateixa pime per aportar a l'empresa un enfocament diferencial per dissenyar i implantar un pla de transformació digital amb una formació de 150 hores lectives i l'acompanyament de mentors especialitzats. Aquest programa també està pensat per a joves de fins a 35 anys en situació d'atur que vulguin diferenciar-se i especialitzar-se en digitalització i entrar al mercat laboral amb una proposta de valor actual.

En un món cada cop més impulsat per la tecnologia, la inclusió digital ja no és una opció, sinó una necessitat. Programes com Generació Digital són passos importants per assegurar que ningú no es queda enrere en el camí cap a un futur cada vegada més digitalitzat.