10 accessoris perfectes per lluir tot l'estiu i on trobar-los

‘Shopping’ de platja Jo & Mr. Jo 39,90€ Aquesta bossa ens apassiona per diversos motius, el principal és que no pot ser més sostenible: està elaborada en paper! Amb una gran capacitat i superlleugera, és perfecte per ficar-hi tots els estris de la platja i, a més, té dues nanses. Pots portar-la a l'espatlla o en mode bandolera. Està folrada en tela i porta incorporats uns pompons, també de paper natural, que la fan irresistible. Vegeu article

Bandolera Simó Sastre 39,95€ Ideal per complementar un look pensat per gaudir de la caloreta en una terrassa. Elaborada amb palma natural i adornada amb passamaneria blanca, en aquesta bandolera que signa Simó Sastre hi cap l'essencial i a més té un bon tancament de cremallera. Perquè l'única preocupació sigui passar-s'ho bé! Vegeu article

‘Kikoy’ Southern Cotton 29,99€ No hi ha maleta de platja que es preï que no porti un ‘kikoy’ a l’interior. I és que des de fa diverses temporades, aquesta 'peça' s'ha tornat imprescindible. ¿Els motius? Serveix tant per estirar-se a la sorra, com per utilitzar com a pareo o fins i tot cobrir-se el coll quan es fa de nit i refresca. Aquest, a més, en to natural, està elaborat en cotó 100% i porta un ‘shopper’ a joc. Vegeu article

Cartera de mà Southern Cotton 19,95€ En ràfia natural i amb detalls reblats en pell color maquillatge, sens dubte estem davant la cartera de l'estiu. Combina amb tot i pots usar-la per portar les cremes dins del teu ‘shopper’ de platja i com a bossa per a la resta de plans. Porta una nansa curta que la fa comodíssima per lluir penjada del canell. Vegeu article

Cabàs Southern Cotton 39,95€ Fa joc amb la cartera de mà i no ens poden agradar més els accessoris combinats. Usats junts o per separat sens dubte són tot un encert. Amb els mateixos reblons que la seva germana petita i amb una gran capacitat, aquest cabàs és perfecte per a les que porten 'la casa a sobre'. La seva doble nansa el fa doblement còmode i pràctic. Vegeu article

Barret Gloria Ortíz 49€ No es tenen mai suficients barrets, i menys si són tan bonics com aquest que signa Gloria Ortíz. Elaborat en ràfia natural i adornat amb margarides, és un accessori supertendència que et protegirà a la platja dels raigs de l'astre rei. Vegeu article

Ulleres de sol El Corte Inglés 19,95€ Enormes, tal com les hauria triat Audrey Hepburn si l'esmorzar amb diamants se l'hagués pres en un ‘resort’ a la Mediterrània. I és que la forma ovalada, el vidre degradat i l'’animal print’ fan d'aquestes ulleres de sol el complement més ‘chic’. Vegeu article

‘Shopping’ platja Jo & Mr. Jo 39,90€ Inspirat en l’instagramable model que va elevar Jacquemus a l'Olimp dels dissenyadors però amb una mida molt més portable, aquesta bossa de platja de Jo & Mr. Jo està elaborada en paper natural teixit, es tanca amb fermall i té una butxaca interior amb cremallera extrapràctica. ¿El millor? Els seus serrells laterals li donen un toc diferent i ideal. Vegeu article

Ulleres de sol Jo & Mr. Jo 29,90€ Els tons pastel cotitzen a l'alça aquest estiu i per això no podíem deixar passar per alt aquestes ulleres de sol amb muntura bimaterial en metall i pasta. Amb un lleugeríssim ‘cat eye’ a l'extrem i vidres verds, estan pensades per regnar durant diverses temporades. Vegeu article