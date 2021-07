Et proposem 10 peces esportives rebaixades d’El Corte Inglés

Sabatilles ‘running’ de dona Asics Asics 69,95€ 139,95€ Amb aquestes sabatilles per a ‘running’ gel-noosa tri™ 12 d’Asics, obtindràs velocitat i lleugeresa amb la sabatilla de ‘running’. Aquest model es caracteritza per la seva gran resposta i reactivitat. La seva part superior, de malla, aconsegueix un ajust excepcional que s’adaptarà a la forma del corredor de trepitjada neutral aconseguint el màxim confort. Veure article

Sabatilles de ‘running’ d’home Zoom Winflo 7 Nike 49,95€ 99,95€ Aconsegueix més comoditat en les carreres gràcies al disseny renovat de la malla i l’altura augmentada de les Nike Zoom Winflo 7. El seu amortiment afavoreix la concentració en la ruta, sobretot, si es tracta de carreres llargues. Les sabatilles tenen detalls a la malla superior que faciliten el flux d’aire en cada pas. Veure article

Sabatilles de ‘running’ d’home Gel-Pulse 12 Asics 49,95€ 99,95€ Si la teva trepitjada és neutra i busques amortiment i confort en un calçat de ‘running’, aquestes sabatilles gel-pulse™ 12 d’Asics són per a tu. Aquest model compta amb un disseny elaborat amb teixit de malla tècnica per aconseguir la millor transpirabilitat i flexibilitat. Veure article

Sabatilles de ‘running’ de dona Velocity Nitro Puma 59,95€ 119,95€ La nova Velocity Nitro ofereix un amortiment i una capacitat de resposta inigualable en un ‘pack’ extremadament lleuger. Aquestes sabatilles proporcionen una comoditat superior gràcies a la combinació de la nova espuma Nitro amb una capa d’espuma lleugera Profoam Lite. Veure article

Pantalons d’home Fleece Rival Multilogo Under Amour 24,95€ 49,95€ Aquests pantalons de xandall per a home estan fabricats amb teixit Fleece de mescla de cotó ultrasuau. A més, compten amb l’interior raspallat per a més calidesa. La seva cintura és elàstica amb revestiment i compten amb un cordó exterior. Les butxaques laterals estan obertes i la butxaca posterior té un tancament a pressió. Veure article

‘Shorts’ de dona Fly-By 2.0 Brand Under Armour 14,95€ 29,95€ Aquests pantalons curts ho tenen tot per practicar esport durant els mesos d’estiu: malla estratègica, una butxaca per a les claus i costures reflectants. El material està compost per un 10% de polièster i el seu teixit, al ser lleuger, ofereix molta comoditat i durabilitat. Veure article

Samarreta de dona Streaker Runclipse Under Armour 17,45€ 34,95€ Ideal per realitzar qualsevol tipus d’activitat física a l’aire lliure, aquesta samarreta ofereix una comoditat increïble, una elasticitat perfecta i sensació de lleugeresa. Amb la UA Steaker podràs recórrer les distàncies més llargues i les carreres més ràpides com si no portessis res posat. Veure article

Samarreta de dona Own the Run Adidas 14,95€ 29,95€ Disponible en tres colors diferents, rosa, groc i verd, aquesta samarreta de ‘running’ resistent no pot faltar al teu armari. Compta amb detalls discrets, com les clàssiques tres bandes d’Adidas a la zona de les espatlles i un tall folgat amb el qual et podràs moure sense problemes. Veure article

Top de dona Boomerang 6,45€ 12,95€ Perfecte per a entrenaments fitnes o carreres a l’aire lliure. Aquest top de colors ideal per fer esport et mantindrà seca i t’ajudarà a combatre la calor de l’estiu. El seu contingut d’elastà la converteix en una peça molt còmoda i adaptable a tots els moviments. Veure article