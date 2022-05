50 anys acostant la formació universitària

Contingut ofert per:



Aquest any es compleixen 50 anys del naixement d’una universitat diferent, amb vocació d’acostar-se a tothom en un país tan gran com el nostre. Es tracta de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED), que als seus inicis va ser capaç d’aprofitar les possibilitats del correu postal per acostar l’educació superior als nuclis de població on no arribava. Es tracta d’una aposta que va cristal·litzar àmpliament i que va contribuir a frenar la despoblació, facilitant la igualtat d’oportunitats a través de l’accés a la formació universitària, sense haver de desplaçar-se a altres llocs de forma regular i sense importar origen, renda o sexe de l’estudiant.

Des de la seva fundació, el 1972, la UNED ha viscut de prop la transició d’una Espanya en blanc i negre a una altra en color. I des de la formació a través de correu postal –amb exàmens presencials en diferents seus–, ha sabut aprofitar els avantatges de la digitalització i les noves tecnologies per crear un ampli model d’educació en línia i semipresencial.

També ha sabut estendre la seva xarxa de centres presencials a tot el territori i fins i tot expandir-se fora de les fronteres estatals: avui compta amb més de 60 seus en territori espanyol i 22 seus internacionals en tres continents. Amb això, actualment és la universitat més gran d’Espanya i el campus més gran d’Europa. Conserva d’aquesta forma la seva vocació per acostar una oferta educativa de qualitat, moderna i accessible per a tots amb el suport de les noves tecnologies. Unida a la feina desenvolupada, el seu impuls de la investigació en el context universitari, persegueix contribuir a un desenvolupament social i de les persones que avui es concep a escala global.

No obstant, la seva consolidació no es basa únicament en l’extensió geogràfica que ha pres la institució. Al llarg dels seus 50 anys d’existència, gràcies al seu model d’aprenentatge, la UNED ha aconseguit posicionar-se com una referència universitària. Es caracteritza per ser flexible i ofereix la capacitat que els estudiants adaptin la seva formació a les seves necessitats. Per aquest motiu, més 200.000 estudiants confien cada any en la UNED. Especialment si tenim en compte la seva àmplia oferta d’estudis: ofereix 30 Graus, 11 Graus combinats, més de 75 Màsters universitaris i 21 programes de Doctorat. La seva infraestructura i la seva plataforma tecnològica permeten que aquesta universitat sigui l’única pública sense nota de tall en accés a estudis de grau.

Mirada cap al futur

Aprofitant l’impuls de la seva àmplia trajectòria, la UNED segueix implementant canvis per adaptar-se a un paradigma educatiu canviant. Com a novetat, el proper curs acadèmic 2022/23 implantarà nous estudis oficials: el Grau en Educació Infantil i el Grau en Enginyeria de l’Energia. Mentre que en el present curs ha estrenat els Microtítols. És una opció formativa més curta que un grau universitari –al voltant de 40 crèdits ECTS, menys que un any universitari–, un títol propi de la universitat que pot incorporar-se a l’expedient o màster universitari per continuar els estudis. De moment s’han posat en marxa 14 micrograus i un micromàster que aporten coneixements especialitzats i multidisciplinaris únics en aquest sector.

Campus Tecnológico UNED Las Rozas.

També aposta pels títols propis i per la formació permanent per a l’actualització i millora dels coneixements, aptituds i capacitats de les persones al llarg de la seva vida. I més de 70 cursos gratuïts a través d’UNED Oberta, amb un catàleg extens de continguts; 400 cursos d’UNED Sènior per a més grans de 55 anys i un centenar de cursos d’estiu.

Tot això no seria possible sense una infraestructura tecnològica referent, capaç de distribuir milers de recursos en línia, a més de classes per videoconferència, espais de debat i fòrums i vídeos per a la formació de l’estudiant. Gràcies a això, els estudiants poden accedir a la seva formació de forma asincrònica i quan tinguin disponibilitat, combinant la carrera o el màster amb la jornada laboral, les seves aficions o obligacions familiars.

Una institució reconeguda

Una àmplia trajectòria, l’aposta per la innovació i una plataforma a l’altura de tot això permeten que la UNED compti amb importants reconeixements i certificacions com a aval de la qualitat de les seves propostes. En aquest sentit, destaca el Segell de Qualitat Excellence en e-learning, de la European Association of Distance Teching Universities. A més, el Global Ranking of Academic Subjects 2018 i 2020, elaborat a Xangai, ha inclòs la universitat entre les millors del món i n’ha destacat les àrees d’investigació en Educació, Psicologia, Ciència i Enginyeria Energètica.

Biblioteca Central de la UNED.

Els més de dos milions de persones de 120 nacionalitats que han estudiat a la UNED avalen el prestigi i la qualitat d’aquesta universitat, centrada a formar líders en nombroses disciplines. Els seus resultats d’inserció laboral, especialment en les àrees de Ciències Socials i Jurídiques, Arts i Humanitats i Ciències, la situen a més com una de les millors universitats del país, segons l’U-Ranking 2020, elaborat i publicat per la Fundació BBVA i l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques. En aquest sentit, el 85,3% de graduats a la UNED comencen a treballar a l’acabar la titulació, mentre que el 92,7% aconsegueixen una feina als dos anys de finalitzar els seus estudis.