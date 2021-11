5 destinacions que són més boniques encara fora de temporada

Contingut ofert per:





Hi ha una manera de viatjar que distingeix els autèntics viatgers i que té molt a veure amb la filosofia ‘slow’. Consisteix a anar a contracorrent, a fugir de les angoixes, allunyar-se dels llocs massificats i de les dates més típiques per fer escapades: només així es gaudeix a fons del lloc escollit, se n'aprecia l'autenticitat i també la de la seva gent i els seus costums. El que és important és esprémer al màxim el moment, apreciar la bellesa del nostre voltant i viure una experiència inoblidable. I tot això només és possible viatjant fora de temporada.

Amb aquest esperit per bandera, proposem cinc destins perfectes (3 d'interior i 2 mirant al mar) per visitar ara mateix i on trobarem una recompensa afegida que arrodonirà l'escapada: el plaer d'allotjar-nos a les especialíssimes habitacions de Paradores, el refugi perfecte al qual tornar després d'una intensa jornada explorant el destí. Perquè un bon viatge és una experiència integral que uneix allotjament, gastronomia i activitats a l'entorn que garanteixen un record inesborrable.

Nerja (Màlaga)

Pensar en Nerja és pensar en el mar, en estius blaus i eterns, en espets i guinguetes. Perquè a Nerja, un dels centres turístics més importants de la Costa del Sol, les platges (que es poden gaudir durant tot l'any gràcies al seu excepcional clima) són el principal atractiu, però no l'únic. Nerja és un bonic poble blanc andalús de carrerons blancs que ofereix moltes altres opcions per gaudir, com visitar les seves famoses coves, submergir-se a la natura a través de la ruta Los Cahorros del río Chillar o fer una excursió a enclavaments veïns com Frigiliana i els penya-segats de Maro.

* On allotjar-se? El Parador de Nerja s'alça sobre un penya-segat al costat del mar Mediterrani, entre les meravelloses platges de la costa malaguenya. L'hotel, gran i lluminós, disposa d'habitacions amb terrasses orientades al mar, un jardí esplèndid on hi ha la piscina exterior, una pista de tennis i una altra de pàdel, salons de gran capacitat per a esdeveniments i compta amb facilitats d'accessibilitat.

Mazagón (Huelva)

A un pas de Huelva i molt a prop de Sevilla, aquesta pedania pertanyent a Moguer i Palos de la Frontera és un lloc paradisíac. Està banyat per les aigües de l'Atlàntic i pot presumir d'algunes de les platges més boniques i salvatges d'Espanya on passejar, relaxar-se mirant a l'horitzó o fer rutes a cavall al costat del mar. També és un punt de partida ideal per recórrer el Parc Nacional de Doñana i el cèlebre Rocío o per fer la ruta de Juan Ramón Jiménez o la dels Lugares Colombinos que van tenir protagonisme en la preparació del primer viatge de Colom a Amèrica.

* On allotjar-se? A pocs metres de la platja, a l'entorn natural del Parc Nacional de Doñana, hi ha el Parador de Mazagón. Un lloc privilegiat per gaudir de la natura i la claredat de les aigües de l'Atlàntic, amb tot allò necessari per fer de l’estada una experiència inoblidable. La platja de l'hotel està situada en una de les zones més boniques de la costa de Huelva, envoltada d'un entorn on se succeeixen quilòmetres de pins, dunes i natura verge.

Monforte de Lemos (Lugo)

La capital de la Ribeira Sacra és una ciutat-fortalesa feudal que va créixer al voltant del monestir i del castell que dominen l'urbs des de dalt de la muntanya de San Vicente. En estar ubicada en una vall entre els rius Miño i Sil, als voltants es troben paisatges de gran bellesa, com els canyons del Sil o la serra d'O Caurel. Des de Monforte serà fàcil explorar tota la comarca: els seus rius, vinyes, esglésies romàniques, gastronomia i festivitats.

* On allotjar-se? A la part més alta de la vila està situat el conjunt monumental de San Vicente do Pino, l'emblema monumental de la ciutat, on se situa el Parador de Monforte. L'origen del monestir data del segle IX, encara que l'edifici actual va ser construït al XVII, en estil neoclàssic. L'edifici compta amb un claustre central neoclàssic on simplement una activitat meravellosa és simplement ser-hi.

Zafra (Badajoz)

Com que està ubicada en plena Vía de la Plata, Zafra ha estat sempre una pròspera vila de marcat caràcter comercial. La plaça Grande, porxada i envoltada d'edificis del segle XV, s'uneix a la plaça Chica per l'Arquillo del pan i la conjunció de les dues places (epicentre de la vida en aquesta ciutat encantadora) és un dels entorns urbans més singulars d'Espanya. Una altra visita imprescindible és l´església de la Candelaria, del segle XVI. Un elegant temple amb pòrtic d'estil herrerià que guarda a l’interior un magnífic orgue, un retaule de Zurbarán i un altre de Churriguera.

* On allotjar-se? L'impressionant Parador de Zafra s'ubica al que va ser el palau dels ducs de Feria. L'edifici va ser a l'origen alcàsser, i de fortalesa musulmana va passar a residència palatina dels ducs. La seva espectacular façana dona pas a un refinat interior acomodat en les nou torres originàries coronades amb merlets. El Parador conserva bells cassetonats, baguls, ferratges, passamans i elements decoratius de l'antic palau. Destaquen el preciós pati interior i les vistes espectaculars de la ciutat des de la terrassa. Completen l’oferta de l’hotel una àmplia selecció d’habitacions espaioses i senyorials, una piscina exterior i el cuidat jardí.

Serra de Gredos i els seus pobles

Candeleda, Arenas de San Pedro, Navarredonda de Gredos, Hoyos del Espino, El Barco de Ávila… Entre valls i cims nevats, els pobles del sud d'Àvila exhibeixen la seva bellesa en qualsevol estació de l'any i són un encert si el que es busca és alliberar-se de l’estrès. La desconnexió està assegurada entre sendes de muntanya, activitats d'astronomia, coves, monuments romànics, rius i gorges, ponts de pedra…

* On allotjar-se? El Parador de Gredos, inaugurat pel rei Alfons XIII el 1928, és un dels més especials per ser el primer de la xarxa. També és als llibres d'història perquè s'hi van reunir els pares de la Constitució mentre elaboraven la Carta Magna del 1978.

Fites històriques a part, l'edifici destaca pels murs de pedra i la teulada de pissarra. La façana principal es va construir a partir de les ruïnes de la casa senyorial de la zona. Té diversos salons amb xemeneia que són una delícia en aquesta època, una ermita i una sala de jocs infantil. Però el que de debò crida l'atenció són les vistes espectaculars de la serra de Gredos des de totes les seves terrasses.