Correus revalida el compromís amb la generació d'ocupació

Per això, a finals del 2021 va publicar la seva oferta pública d'ocupació més gran en dècades, destinada a cobrir 5.377 places de personal laboral indefinit. Aquesta convocatòria inclou els llocs operatius per al repartiment, l'agent de classificació i l'atenció al client que es van generar tant el 2020 com el 2021. D'aquesta manera, la companyia revalida el seu compromís amb l'ocupació de qualitat i estable, centrada en el talent com a accelerador del canvi que s'està duent a terme a l'empresa davant dels reptes nous que planteja el context actual i les demandes dels clients. Tot això basat en un marc estable de relacions laborals.

Està previst que les proves d'accés se celebrin el novembre d'aquest any. Constaran de dues fases: en la primera es durà a terme la selecció inicial, les proves i la valoració de mèrits, mentre que en la segona es publicaran els diferents llocs de treball oferts i s'obrirà el termini per presentar sol·licituds en funció dels gustos personals.

Els continguts propis i oficials del temari es publicaran durant el primer semestre d'aquest any. En el procés de selecció es garantiran els principis de publicitat, mèrit, capacitat i igualtat de tracte de gènere.

Personal com a garantia d'un bon servei

Correus creu en la qualitat de l'ocupació com a base per oferir un bon servei als seus clients i, a més, com un factor indispensable per contribuir al desenvolupament de la societat. Per això, el 2020 i el 2021 ha reforçat les seves plantilles de professionals, fruit del pla d'estabilització d'ocupació temporal 2018-2020 signat juntament amb les organitzacions sindicals CCOO, UGT, CSIF i Sindicat Lliure.

D'aquesta manera, el setembre del 2021 va celebrar els exàmens per incorporar 3.381 persones a llocs operatius a tot Espanya, per fer tasques de repartiment en els àmbits urbà i rural, tasques logístiques i d'atenció al client a les seves oficines. En aquesta convocatòria, va registrar prop de 150.000 candidatures de persones interessades que van fer els exàmens de manera simultània a 160 llocs diferents del país.

D'altra banda, durant el 2020, un total de 4.005 persones es van incorporar com a treballadors fixos a Correus, en el marc d'un esforç per consolidar una gran part de les vacants temporals existents fins ara.

De les 4.005 persones contractades, 1.896 es dediquen a tasques de repartiment urbà i serveis rurals motoritzats, 722 es dediquen al repartiment urbà i serveis rurals no motoritzats, 725 treballen com a agents de classificació i 662 desenvolupen funcions d’atenció al client. En aquest cas, 166.000 persones es van presentar a aquestes places.

L'alt nombre de sol·licituds rebudes en cada convocatòria de Correus és un bon reflex de l'esforç de la firma com a ocupadora de qualitat. Demostra que és una feina atractiva per treballar, arran de les oportunitats que ofereix per aconseguir ocupació estable i desenvolupar una carrera professional sòlida.