Què pots fer mentre es carrega la bateria del teu telèfon intel·ligent?

A tots ens ha passat alguna vegada que, estant fora de casa, se'ns ha acabat la bateria del mòbil. Resultat: apagat o fora de cobertura. La solució, si volíem estar comunicats, desprendre'ns del mòbil durant unes llargues hores i deixar-lo carregant dins la barra del bar o tornar a casa i passar-nos les hores mirant les ratlletes de la bateria fins que torna a estar completa. Avui dia, la càrrega ràpida és una de les característiques més importants d'un smartphone.

Coses per fer en 30 minuts

En un moment, un smartphone amb càrrega ràpida tindrà la bateria completa. No et despistis gaire perquè només tindràs temps de veure un capítol de la sèrie que estàs seguint o encara més difícil, decidir què veuràs en alguna de les plataformes de streaming a què estàs subscrit. També pots aprofitar mentre està connectat per anar preparant el sopar, dutxar-te i arreglar-te o fer una taula de fullbody a casa.

Els smartphones amb aquesta funcionalitat s'adapten als temps que corren, en què ens veiem obligats a optimitzar el temps al màxim. I en aquest context, qualsevol eina que ens ajudi, estarà contribuint al nostre benestar.

La càrrega ràpida ens diu que la bateria pot completar-se més ràpid del normal. Això ens permet estalviar temps i diners. Fins fa poc temps havies de dormir tota una nit mentre el mòbil es carregava. Ara ja no cal. Exemple d'això és Honor 50 que, després d'un any com a companyia independent, ha aterrat amb aquest model al mercat espanyol per convertir-se en el gran aliat del públic. I és que, quant a capacitat de bateria i càrrega, Honor 50 ve equipat amb una bateria “gairebé” infinita. Els seus 4300mAh de capacitat permeten parlar per telèfon més de 30 hores. ¡Quantes coses pots dir amb aquest temps! Però, a més, amb el carregador inclòs al pack, podràs carregar el 70% de la bateria en tan sols 20 minuts. I el 100% de la teva bateria en poc més de mitja hora.

La revolució de la multigravació

La seva bateria duradora ens permetrà treure el màxim profit a una de les funcions estrella: la multigravació. Honor 50 us permetrà gravar simultàniament amb la càmera fontal i posterior. Podràs gravar un moment que vulguis guardar per al record i la teva reacció davant aquest esdeveniment. El moment en què et demanen et demanen una cita? Lliurament de regals? La teva cara mentre et reciten un poema, t'expliquen un secret o un acudit? La seva càmera de 108 Mpx ha arribat per revolucionar la creació de contingut des del mòbil. A més, et permetrà crear i editar vídeos com mai abans.

Què té Honor 50?

Disseny. Quàdruple curvatura, ergonòmic i molt còmode. És increïblement lleuger, tan sols pesa 175g i amb una pantalla corba OLED de 1,07 bilions de colors amb la qual cosa evitarem l'escalonat dels colors quan estiguem veient qualsevol tipus de vídeo.

Emmagatzematge. Equipat amb 256GB de memòria interna i 8 GB de RAM, per la qual cosa tindràs espai de sobres per a les teves fotos, vídeos i apps. També hi haurà una versió de 128/6GB.

Processadors. Qualcomm: el Snapdragon 778G. Això permet que Honor 50 sigui un dispositiu dual Sim 5G amb una excel·lent cobertura de wifi 6. Podràs descarregar i instal·lar qualsevol aplicació disponible per a Android.

Càmera. La principal té 108 Mpx i la funcionalitat de multigravació, cosa que et permet gravar simultàniament el teu record més estimat i la reacció que et provoca.

Pots adquirir Honor 50 a la seva botiga online, HiHonor.