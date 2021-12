Guia del ‘turista silver’ a les Illes Canàries

En colaboración con:





A partir dels 55 anys, et trobes en un moment de la vida en el qual quan fas plans per viatjar saps molt bé el que vols. Els turistes silver es defineixen a si mateixos com a viatgers que busquen disfrutar de la naturalesa, la gastronomia i la cultura. I aquests són tres grans atractius que troben a les Illes Canàries, però no són els únics. A més de garantir uns estàndards de sanitat i seguretat per als seus visitants, l’arxipèlag disfruta d’una temperatura càlida durant tot l’any i disposa de connectivitat aèria directa amb les principals ciutats espanyoles i europees.

David Déniz, president de l’Associació Canària d’Agències de Viatges i Turoperadors i expert en turisme per a més grans de 55 anys des de fa 20 anys, destaca que “ara els més grans de 55 anys són els que més viatgen i a les illes tenen ni més ni menys que 4 Patrimonis de la Humanitat reconeguts per la UNESCO, 4 parcs nacionals i 14 espais naturals protegits; a més d’hotels de quatre i cinc estrelles i cases rurals de primera qualitat on passar temporades llargues disfrutant de la vida cultural dels canaris”. A més, gràcies al ‘millor clima del món’ són molts els europeus que des de principis del segle XIX disfruten de la seva residència a Canàries durant la temporada d’hivern.

“El millor de Canàries”, assenyala Fátima Sánchez Guillén, professional del turisme especialitzada en viatges entre illes, “és que poden passar temporades en altres illes, ja que s’organitzen viatges amb paquets d’activitats des de Tenerife a La Palma o La Gomera i des de Gran Canària a Fuerteventura i Lanzarote. D’aquesta manera, poden disfrutar d’un petit creuer per l’Oceà Atlàntic, poblat de cetacis i amb una Franja reconeguda per l’Aliança Mundial de Cetacis com a Patrimoni Mundial de Balenes, per la quantitat d’espècies que neden a les seves aigües. La cultura és la senya d’identitat de La Laguna (Tenerife), ciutat declarada íntegrament Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO.

S’imposa una passejada, entre somiadores casonas del XVI i el XVII, pels carrers Carrera, Herradores i San Agustín. El Teide ofereix rutes a peu per Las 7 Cañadas de dificultat mitjana. Al Risco Caído i les Montañas Sagradas de Gran Canària, que abracen els municipis d’Artenara, Tejeda, Agaete i Gáldar hi ha, senyalitzats, gran varietat de camins aptes per a qualsevol amant de la naturalesa. Gáldar, per exemple, alberga el temple Xacobeo més antic fora del territori europeu: el temple de Santiago de los Caballeros de Gáldar, fundat el 1482. Aquest Camí de Santiago, l’únic fora del continent europeu i oficialitzat pel Papa, a més d’oferir el jubileu al pelegrí, està ple de restaurants on tastar la gastronomia canària: formatge, ametlles, olives, mel, gofio i pagas.

Turisme actiu

Els més grans de 55 prefereixen sobretot les illes no capitalines com La Palma i La Gomera, segons Jaime González, que fa quinze anys que treballa en turisme actiu a les Illes Canàries. “Els agrada especialment el descens de barrancs pels seus espais naturals, perquè són illes pràcticament verges”, assegura. Busquen rutes on disfrutar de les seves aficions: senderisme, fotografia, cultura i història. Una cosa que sens dubte troben a Santa Cruz de La Palma i al Parc Nacional de la Caldera de Taburiente. Igualment succeeix amb La Gomera i el Parc Nacional de Garajonay, Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO.

Aquestes illes, a més, són Reserva de la Biosfera juntament amb El Hierro, Lanzarote i part de Gran Canària i Tenerife. Les seves aigües cristal·lines són ideals per banyar-se o fer submarinisme. Fuerteventura ofereix, a més, excursions en caiac i creuers al voltant de les seves costes de sorra daurada per perdre’s en els seus 150 quilòmetres de platja com les de Corralejo, Costa Calma o Cofete.

A La Gomera, el senderisme ofereix una experiència única si es recorre el camí del Parc Nacional de Garajonay des del centre d’interpretació Juego de Bolas fins a la Laguna Grande. A més, en aquesta illa es practica la nova activitat de l’abraçada d’arbres, que reconnecta amb la naturalesa, i l’observació d’aus endèmiques de l’illa a Costa de Majona, el barranc del Cedro i Liria. La Palma, a més de la naturalesa verge dels seus parcs o recorreguts per Cubo de Galga o el Bosque de los Tilos, ofereix recorreguts nocturns amb lluna plena pels senders entre volcans, també diürns.

Lanzarote és una altra illa que té un paisatge volcànic únic amb el Parc Nacional de Timanfaya, un paisatge lunar que l’ha convertit en zona d’entrenament per a la NASA i l’Estació Espacial Europea, i que es pot visitar. En aquest parc es realitzen també exòtiques excursions en camell. Des de Lanzarote es pot arribar a l’illa de La Graciosa en un ferri ràpid que surt des del poble d’Órsola. Allà la vida transcorre en un univers paral·lel sense asfalt, presses ni rellotges mentre es disfruta del peix fresc i els carrers de sorra i cases blanques de Caleta de Sebo.