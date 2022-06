Gelats de qualitat: la millor aposta d’aquest estiu

Contingut ofert per:





Com cada any, amb l'arribada de l'estiu els gelats es tornen a convertir en un dels productes estrella de l'estació. Però aquest 2022, conformar-se no és una opció i ha arribat el moment d'exigir la màxima qualitat als nostres productes de consum.

A inicis d'aquest any, Carrefour va llançar ‘Bons fins i tot en el preu’, una campanya amb l'objectiu de fer arribar als consumidors els millors productes de la seva marca al millor preu possible. Aquesta voluntat seguirà vigent a totes les botigues al llarg del 2022 i per això aquest estiu la companyia torna a apostar per la qualitat en els seus productes i la innovació en la seva oferta, oferint als clients una gran selecció de gelats.

Molt on escollir

En el seu catàleg, Carrefour compta amb una àmplia gamma de gelats de més de 130 tipus diferents que abasten des dels clàssics sandvitxos de nata fins a les propostes més refrescants del moment. Precisament, en la seva aposta per la innovació, la companyia ha llançat al mercat gairebé 20 gelats nous per gaudir d'una manera refrescant aquest 2022.