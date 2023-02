Cuida la teva pròpia energia

Al Japó per preguntar “Com estàs?” diuen “Genki desu ka?”, que significa literalment “Com està la teva energia?”. ‘Gen’ remet a “la font, l'origen” i ‘ki’ a l'energia vital que tots tenim. Estar “genki” significa, doncs, que ens sentim bé, ja que la nostra energia es troba equilibrada.

Quan una persona està malament és, per tant, perquè el seu ki (o txi), la seva força vital, està malmès. Per tant, si volem estar millor hem de trobar per què i restaurar el ki. I per això caldrà parar atenció tant a allò material, el nostre cos, com a la ment i l'esperit, a allò que diem i pensem. Però, a més, com que nosaltres formem part de l'univers, la nostra energia interior ve marcada per la influència de les altres persones i elements que ens envolten.

Masaki Ishiguro ho explica molt bé a la seva obra “25 hábitos japoneses para vivir mejor”: “el txi és invisible, silenciós, no té forma, però ho impregna tot. El txi és per a nosaltres un organisme vivent, el que l'electricitat és per a qualsevol aparell elèctric, sense ella és impossible que funcioni”.