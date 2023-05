¿Què tenen en comú companyies tan reeixides com Disney, Apple, Sony o Nissan?

Walt Disney es va atrevir a somiar i ens va fer somiar a tots. Però no ha estat ni de bon tros l'única figura que guiada per la seva passió s'ha convertit en immortal. De fet, les persones amb èxit tenen en comú aquest element: els apassiona el que fan i aquesta passió els ajuda a superar moments difícils, a prendre decisions, a viure fracassos… Pensem en Coco Chanel, una dona revolucionària, lliure, elegant i apassionada que, davant de les limitacions del seu temps, va canviar per sempre el món de l'estil i la moda. O a Steve Jobs, el visionari pare d'Apple o Pixar que encertadament deia: “Has de trobar el que estimes. L'única manera de fer una gran feina és estimar allò que fas. Si encara no ho has trobat, continua buscant”.

El Japó, país líder pel que fa a la innovació en nombrosos sectors, principalment en l'àmbit de les noves tecnologies o l'automoció, també ens deixa noms per a aquesta llista. Un d'ells és el d'Akio Morita o Mr. Sony, com també se'l coneix. Molts dels èxits d'aquest gegant de l'electrònica (des del Walkman fins a la PlayStation) són deguts al fundador de la firma japonesa. La seva passió per l'electrònica va sorgir als 10 anys, quan va tenir el seu primer acostament amb un fonògraf, cosa que va derivar en un particular gust per la música clàssica. Morita era hereu d'una important fàbrica de sake, però va seguir la seva vocació i va deixar de banda el negoci de la beguda per invertir el seu temps i esforç en el que realment l’apassionava.

Al camp de l'automoció destaca Yoshisuke Aikawa. L'executiu va canviar la cara de la indústria automotriu nipona per sempre i al capdavant de Nissan va ser capaç d'impulsar i posicionar la producció de vehicles 100% japonesos en un moment en què aquest mercat estava dominat per marques occidentals. I per aconseguir-ho, va començar des dels esglaons més baixos. De fet, el 1903, quan ja comptava amb un títol d'enginyer i assistia a un curs de postgrau, va amagar els seus antecedents acadèmics i va començar a treballar com a mecànic, primer a Shibaura Seisakusho (ara Toshiba) i, després, en una fàbrica de ferro fos als EUA. Amb aquest bagatge i una aposta ferma per la innovació i el servei a les persones, va tornar al Japó, on va fundar diverses empreses i en va reestructurar d'altres, fins a convertir-se a la dècada dels 30 en fundador i president de Nissan.