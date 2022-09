Tenir un propòsit

Com viure més de 100 anys

De fet, quan se'ls pregunta als naturals d'Okinawa pel secret de la seva eterna joventut aquesta és la paraula que més es repeteix: “ikigai”. “L'ikigai és la raó per la qual ens llevem cada dia”, expliquen, referint-se a la raó de ser, al propòsit que regeix la seva vida i pel qual es mantenen actius i ocupats sempre. Per a ells, el pas del temps no és un impediment per deixar d'aportar a la societat.

Per a l'escriptor Masaki Ishiguro, l'ikigai és un dels “25 hàbits japonesos per viure millor”. A l'obra així titulada explica que aquest terme es podria definir com “allò que fa que valgui la pena viure i que tingui sentit”. “No busca la felicitat sigui com sigui, sinó que és una conseqüència del propòsit a la vida, perquè en tenir-lo a l'horitzó, encara que les coses no vagin tan bé, tot es fa més suportable, ens sentim més útils, amb un objectiu per lluitar cada dia, per tant, som sempre més feliços”, assenyala. Ishiguro esmenta a més diversos estudis científics que avalen la premissa que l'ikigai contribueix a la llarga vida dels japonesos (segons ratifica l'OMS, el Japó és el país on la gent viu més anys, 84,4 de mitjana).

També l'escriptor nord-americà Dan Buettner va tractar l'ikigai com un sistema de valors per a la bona salut i la longevitat en una TED talk titulada “Com viure més de 100 anys”.