Shoganai, la paraula japonesa que canviarà la teva manera d'entendre la vida

Si vas al Japó probablement sentiràs sovint la paraula shoganai. Com moltes expressions nipones, és difícil de traduir a altres idiomes, almenys si se'n vol transmetre el sentit complet. Però en un primer acostament podem dir que s'assembla al nostre “què hi farem”, o si mirem a altres llocs del món, a l'“it is what it is” anglès, (és el que hi ha), o al famós “C´est la vie” francès (“és la vida”).

En el cas del Japó, shoganai no és només una paraula, és una filosofia de vida i, al contrari del que podríem pensar, no té res a veure amb el pessimisme, la desesperació o la lamentació, sinó amb l'acceptació d'allò que està fora del nostre control. Els japonesos no usen shoganai per plorar, sinó per seguir endavant. Com destaca Masaki Ishiguro a la seva obra “25 hábitos japoneses para vivir mejor”, els habitants del país del sol naixent són experts a respectar els cicles, els bons i els dolents, i a acceptar la vida tal com se'ls presenta. “Hi ha coses que no es poden canviar o modificar, són els cicles i cal respectar-los”, explica. Però acceptar allò que no té remei no és el mateix que conformar-se o resignar-se perquè “acceptar vol dir que entens que no pots canviar aquestes coses i que, per tant, l'energia i l'atenció cal posar-la en allò que sí que influeix en la teva vida. Conformar-se és una actitud reactiva mentre que acceptar és una actitud madura i proactiva”.