Per què és tan important la decisió de la marca d'un pneumàtic?

El primer as a la màniga és oferir el millor pneumàtic esportiu, perquè els somnis segueixen guiant els éssers humans. Poques persones desconeixen la marca Ferrari o Porsche, models d'altes prestacions que munten el nou MICHELIN Pilot Sport 5, una nova generació que millora el rendiment quilomètric alhora que n'esprem la precisió, el control i la reactivitat.

Així fas créixer la llavor al cap de qualsevol, però Michelin no es conforma a ser present a la ment dels aficionats dels cotxes, als quals conquereix amb rècords de velocitat a les pistes més combatudes del món, també vol complir amb les expectatives del conductor més racional.

És habitual sentir, i comprovar, el menyspreu dels conductors respecte als pneumàtics. La lògica ens faria pensar que, sent l’únic punt de contacte amb l’asfalt, hauríem d’estar més pendents de les necessitats d’aquest element de la circulació. Tot i això, molts propietaris trien les gomes dels seus cotxes per preu, aprofitant ofertes cridaneres alhora que n’allarguen la vida útil fins als límits de la seguretat. El final d'una goma està marcat per la llei en 1,6 mm, un gruix que es pot estudiar amb el simple truc de la moneda d'un euro.

Sabíeu que la correcta elecció d'un pneumàtic redueix el nombre de canvis i compres de noves gomes? És decisió del comprador que, fins aquest punt, el pneumàtic mantingui les prestacions i la seguretat durant un ús perllongat. Per exemple, el nou MICHELIN Primacy 4+ ha estat desenvolupat per millorar el més venut de la marca, el MICHELIN Primacy 4.

Per fora són idèntics, però per dins tot canvia. La tecnologia EverGrip millora l'adherència en mullat, alhora que permet un autoregenerat que manté aquesta qualitat amb el desgast. També introdueix la carcassa MICHELIN Maxtouch Construction, que concedeix una petjada homogènia, regular i duradora.

L'efectivitat d'aquestes tecnologies ha permès desenvolupar nous pneumàtics, com els All Season MICHELIN CROSSCLIMATE o l'evolució innegable de gomes específiques com els MICHELIN ALPIN 5 d'hivern. Tots ells situats entre els més interessants per la seva seguretat i sostenibilitat, un compromís adoptat per Michelin sota el projecte “Tot Sostenible”. Un pla que va més enllà, avaluant les necessitats del present sense comprometre els recursos i les possibilitats de les generacions futures.

Fer visible allò invisible

Sovint, les campanyes publicitàries ens passen pels sentits sense ser-ne conscients. Sota el mantra “Motion For Life”, Michelin resumeix la seva raó de ser des del 1889. El color negre de les gomes es converteix en un detall secundari, iguala les més evolucionades amb les que no ho són tant. Per col·locar aquest actor principal en el seu paper de protagonista, Michelin les il·lustra de blanc per tal de fer visible allò invisible.

Com tampoc no es veu, o s'intueix, el treball d'un grup compromès amb el planeta i coneixedor de l'impacte de la petjada mediambiental. La mobilitat del futur està plena de tecnologies, però també de decisions íntegres com invertir més de 680 milions d'euros en el desenvolupament de pneumàtics, com l'últim a debutar a les 24 Hores de Le Mans. Després d'anys de recerca, la goma del prototip de pila de combustible d'hidrogen H24 conté un 53% de matèries primeres sostenibles, sense perdre gens ni mica les seves capacitats prestacionals, de seguretat i sostenibilitat.

La competició és el primer pas per traslladar els coneixements a la carretera, l’àmbit de la realitat per a tots nosaltres. Un entorn per al qual també tenen un pla, amb llançaments com els dos darrers pneumàtics homologats per a la seva utilització a la via pública amb un 45% i un 58% de materials sostenibles. El pas previ per complir el 100% de materials d'origen biològic, renovables o reciclats en la fabricació dels pneumàtics el 2050.

Saps d'on provenen els teus pneumàtics?

Vivim en l'era de l'electrificació. Governs, fabricants i energètiques han marcat el camí d´un futur zero emissions per a la nostra mobilitat. Un canvi que molts usuaris han començat a recórrer amb la compra de models híbrids, híbrids endollables o 100% elèctrics. Aleshores, deixaràs que el teu pneumàtic contamini?

El Grup Michelin és conscient de la velocitat de vertigen que ha assolit la revolució de l'automoció, fent incomprensible per a molts allò que és un progrés per a tots. La utilització de materials sostenibles ens pot fer dubtar sobre la durabilitat i utilització del pneumàtic. Conscients d'això, Michelin ha emprès una sèrie d'associacions amb els millors socis (privats i públics) en cada etapa del cicle de vida d'una goma: disseny, fabricació, transport, utilització i reciclatge.

Fabricació

Michelin treballa en la reducció del consum d'aigua, els residus generats i les emissions de CO 2 , juntament amb altres gasos d'efecte hivernacle. Per fer-ho, aposta per la utilització d'energia elèctrica de fonts 100% renovables, complementades pel sistema de plaques solars a fàbriques com la de Valladolid.

En aquest punt, les primeres matèries són essencials per convertir el teu pneumàtic en un aliat de la sostenibilitat. Per això es treballa en profunditat en projectes com: BioButterfly i Amyris (cautxú a través de biomassa), Bioimpulse (resina d'origen vegetal) i HelioCompound (oli de gira-sol).

Utilització

El 86% de les emissions de CO 2 es produeixen durant la utilització del pneumàtic, en gran part per la resistència al rodament que augmenta el consum de carburant. La tecnologia silici disminueix un 20% més la resistència, un percentatge que planegen reduir un 10% més el 2030.

Durada

Garantir les prestacions del pneumàtic no només millora la seguretat, també allarga la vida útil per reduir la generació de residus. Aquesta fiabilitat permet estalviar 400 milions de pneumàtics cada any i 35 milions de tones d'emissions de CO 2 . A més, és un compromís que també afecta les gomes professionals, com les d'autobús, camions, avions i maquinària d'obra pública i mineria.

Final de vida

Signus és l'encarregada de recollir i valoritzar els pneumàtics de Michelin a Espanya, però saben que han d'anar un pas més enllà. Per aquest motiu, el grup ha establert acords amb empreses que n'espremen el valor recuperant i reutilitzant les gomes. El 2021, Michelin va posar en marxa la primera planta de reciclatge al costat d'Enviro, una companyia que els permet reciclar la totalitat de cada pneumàtic.

Un pas previ al projecte iniciat pel consorci europeu BlackCycle, coordinat pel Grup i finançat per la Unió Europea, amb l’objectiu de dissenyar processos de producció a partir de pneumàtics fora d’ús. Acords per a una economia circular que completarà la transició cap a una nova mobilitat, de la mà d'altres empreses com Pyrowave (estirè reciclat a partir de plàstic), Carbios (PET reciclat d'envasos), Enviro (negre de carboni reciclat), IFPEN /Axens amb la participació d'ADEME (bio-butadiè).