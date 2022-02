Acceleradores per impulsar el talent de les start-ups

Contingut ofert per:





Només una de cada nou start-ups aconsegueix superar els tres anys de vida, segons dades de la plataforma global d'innovació South Summit. L'etapa inicial de qualsevol empresa és la més complicada i és el moment en què el risc de fracàs és més gran. Un dels factors que més incideix a l'hora de determinar l'èxit d'una start-up és el seu finançament.

De fet, en les primeres fases d'una start-up, assolir la inversió inicial és gairebé més de la meitat de la feina que es necessita per emprendre i, alhora, el pas més difícil d'aconseguir. Moltes vegades és el fundador mateix qui ha d'aportar el capital inicial per posar en marxa el seu projecte a través dels seus estalvis personals. No obstant això, en la majoria de casos mai no és suficient per llançar la start-up. Per això, hi ha diferents vies de finançament. Des de recórrer a familiars i amics, crèdits bancaris, subvencions públiques, entitats de ‘venture capital’, i un llarg etcètera.

Una de les opcions més interessants és la possibilitat que companyies privades facilitin l’accés a finançament en diferents moments del desenvolupament del projecte. Hi ha dues modalitats. En primer lloc, les incubadores, l'objectiu principal de les quals és donar suport a les start-ups en les seves primeres etapes de creació. D'aquesta manera, a més d'aportar el capital inicial, s'acompanya els emprenedors en processos com ara la mentorització, la formació intensiva, l'educació digital i la tutorització. D'altra banda, les acceleradores ofereixen recursos, coneixement i suport als emprenedors que tenen una start-up en fases més avançades.

Funcionament

El principal reclam de les acceleradores és la inversió del capital inicial. Tot i això, moltes start-ups busquen participar en aquests programes per poder comptar amb el suport d'un mentor que ajudi a desenvolupar les propostes i donar forma al model de negoci. A més, aquest tipus d'organismes ofereixen la possibilitat de crear una àmplia xarxa de contactes i inversors potencials i dur a terme proves pilot en empreses.

Espanya ja compta amb un total de 215 acceleradores i incubadores de start-ups. Així ho assegura un informe sobre l’impacte d’aquest tipus d’agents a Espanya elaborat per l’equip d’investigadors del Social Innovation Monitor (SIM) i l’Associació Espanyola de Start-ups. Cada cop hi ha més entitats públiques i privades que s'interessen pel món emprenedor i tecnològic i, per tant, decideixen posar en marxa una acceleradora. D'aquesta manera, les companyies poden, d'una banda, estar en contacte amb les tecnologies avantguardistes relacionades amb els seus sectors i, d'altra banda, tenen la possibilitat, en cas que la start-up segueixi endavant, de col·laborar-hi i fins i tot incorporar-la com a proveïdores de serveis.

AEInnova és una d'aquestes 'empreses emergents' que va tenir l'oportunitat de caure en mans d'una acceleradora el 2015. Tres doctors i un enginyer de Microelectrònica de la Universitat Autònoma de Barcelona van crear aquesta start-up per desenvolupar la seva idea de generar electricitat que pogués ser tornada a la xarxa aprofitant la calor residual dels processos industrials. Inspirats en la tecnologia termoelèctrica amb què s'alimenten els vehicles espacials, "vam pensar que aquesta tecnologia podia ajudar la indústria a ser més eficient ja que gairebé la cinquena part de l'energia d'Europa es perd en calor industrial", recorda Raúl Aragonés, president i fundador principal d'AEInnova.

Fons d'emprenedors

AEInnova va ser una de les start-ups seleccionades pel Fons d'Emprenedors de la Fundació Repsol, una iniciativa que busca recolzar l'emprenedoria i els emprenedors. Es tracta d'una acceleradora de start-ups en fase de prova amb clients reals o que arribaran a aquesta fase en un o dos anys. Des del 2011, any en què es va posar en marxa aquesta iniciativa, les empreses incubades han aconseguit una taxa de supervivència del 75% i prop de 200 patents registrades.

Nextmol és una altra de les empreses seleccionada per participar en aquest fons. Una spin-off del Barcelona Supercomputing Center especialitzada en química computacional. Els seus fundadors, Mónica de Mier i Stephan Mohr, van desenvolupar un laboratori virtual que utilitza tècniques computacionals per reduir els temps i costos del disseny de nous materials. Simulen virtualment els assajos que avui es fan als laboratoris, cosa que permet “conèixer les característiques de centenars de noves molècules de forma automatitzada i seleccionar les més prometedores per a les propietats desitjades, fent el procés de cerca fins a deu vegades més ràpid”, resumeix de Mier, CEO de Nextmol.

Membres d'AEInnova reben una inversió del Fons EIC

Ara, la Fundació Repsol llança la 11a convocatòria d'aquesta iniciativa. Concretament, en aquesta edició, busquen start-ups tecnològiques que treballin solucions innovadores per a la transició energètica relacionades amb quatre temàtiques: solucions naturals per a la reducció de la petjada de carboni; les baixes emissions de CO 2 , l’economia circular i la digitalització per a la indústria energètica. El projecte rep un ajut econòmic de fins a 100.000 euros, la possibilitat de fer proves pilot amb Repsol i assessorament expert, tot això amb la possibilitat de treballar des del lloc d'origen sense haver de desplaçar-se.

Balanç d'una dècada

En aquests 10 anys, Fundació Repsol ha invertit més de 10 milions d'euros en les empreses incubades, que han aconseguit, en conjunt, més de 230 milions d'euros de finançament públic i privat, i han creat 390 nous llocs de treball en àmbits com les tecnologies de baixes emissions, la biotecnologia, mobilitat avançada, nanotecnologia, economia circular o digitalització. Tal com explica el director d'Emprenedoria de la Fundació Repsol, Javier Torres, "el balanç d'aquesta dècada és molt positiu i des del Fons d'Emprenedors seguim focalitzats a impulsar la transició energètica accelerant start-ups que aporten solucions innovadores o avenços tecnològics".

El funcionament és molt clar: a cada convocatòria el Fons d'Emprenedors tria entre sis i vuit start-ups tecnològiques i innovadores perquè participin en un programa d'acceleració, que té un any de durada, i, a més, reben fins a 100.000 euros per al seu desenvolupament. Paral·lelament, un grup de mentors, des de directius de Repsol amb una àmplia experiència en desenvolupament de negocis fins a experts en actiu del laboratori Repsol Technology Lab, els ofereixen assessorament tècnic i empresarial.

Per finalitzar el programa d'acceleració, les start-ups participants han de posar en marxa proves pilot per a la seva validació i, en alguns casos, provar la seva tecnologia en operacions reals de Repsol. Aquesta combinació, juntament amb l'oportunitat d'accedir a l'ecosistema d'inversió, és un dels encerts del Fons d'Emprenedors i ens fa diferencials respecte a altres acceleradores del món de l'energia, explica Torres.