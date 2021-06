Banco Santander ha posat en marxa iniciatives relacionades amb la inclusió financera i la digitalització per no deixar ningú enrere

La digitalització està condicionant la nostra forma d’actuar i de pensar i està canviant els nostres hàbits, però en aquest procés no hem de deixar ningú enrere. En aquest nou context, el sector bancari es troba en un moment de canvi a causa de la digitalització. Segons revela l’informe World Retail Banking Report 2020 (WRBR) publicat per Capgemini i Efma, més de la meitat (57%) dels consumidors prefereixen la banca electrònica, enfront del 49% en el període anterior a la Covid-19. Aquesta dada revela la transformació que estem vivint a nivell digital i com la pandèmia l’ha accelerat. No obstant, molts col·lectius, per la seva condició de vulnerabilitat, tenen més difícil ser partícips d’aquests canvis. Per aquesta raó, Banco Santander, com a banc responsable compromès amb el progrés de la societat, contribueix amb tots els segments de població, adaptant els seus serveis i ajudes al moment que estem vivint, amb iniciatives relacionades amb la inclusió financera i la digitalització.

Inclusió financera

Les grans urbs presenten més oportunitats laborals, cosa que està provocant des de fa anys un èxode de la població rural. Segons dades del Banc Mundial el 81% dels espanyols vivien en ciutats el 2019. Aquests moviments de població, juntament amb la digitalització, han portat Banco Santander a posar en marxa diferents iniciatives per impulsar la inclusió financera de tots els col·lectius. A principis d’any va arribar a un acord amb Correus per posar en marxa Correus Cash, que ofereix la retirada i ingrés d’efectiu en els 4.675 punts de Correus i amb servei a domicili, a més a més de proporcionar als habitants del món rural accés als serveis bancaris més comuns. El 75% dels municipis amb menys de 1.000 habitants on el banc no té oficina, té un punt d’atenció de Correus. Gràcies a aquest servei, Banco Santander arriba al 66% de la població que fins llavors no disposava d’un servei d’efectiu al seu propi municipi.

Per un altre costat, per donar solució als petits negocis i custòdia d’efectiu, l’entitat ha tancat un acord amb Prosegur i han llançat Cash Today. Es tracta d’una caixa forta intel·ligent mitjançant la qual sectors com el de la distribució alimentària, logística, restauració, estacions de servei, petit i gran comerç o farmàcies podran guardar els seus diners de forma més segura.

En aquesta mateixa línia, l’entitat ha posat en marxa un model d’atenció al client per impulsar la inclusió financera en zones rurals i que pugui afavorir la incorporació de persones al món laboral. I a través de Santander Personal, ofereix una xarxa de gestors digitals, un servei que permet ser atès en remot amb la mateixa funcionalitat i qualitat que en una oficina.

Educació financera

L’educació financera contribueix a la inclusió financera. Per això, Banco Santander dins de les seves polítiques de banca responsable, compta amb iniciatives dirigides a persones en situació de vulnerabilitat com per exemple gent gran, nens i joves o col·lectius en risc d’exclusió social. Entre els seus programes destaca ‘Finances per a Mortals’, que busca aconseguir que col·lectius financerament vulnerables aprenguin coneixements bàsics sobre finances per gestionar millor la seva economia i estalvis. El 2020 ha facilitat educació financera a més de 65.000 persones. La formació va a càrrec d’empleats voluntaris de Banco Santander que imparteixen les sessions.

Amb una altra de les seves grans iniciatives, ‘Les teves finances, el teu futur’ promoguda per l’Associació Espanyola de Banca i en la qual han participat 500 voluntaris de Banco Santander, s’ha aconseguit millorar el coneixement en finances bàsiques d’uns 5.400 joves estudiants de l’ESO.

Transformació digital

La forma com ens relacionem amb el nostre banc i accedim als serveis financers més comuns ha canviat. Banco Santander revela que la contractació de productes en línia ha crescut un 40% davant de les que es realitzen a les sucursals, que han caigut un 38%. Davant d’aquest canvi de paradigma, Grupo Santander ha invertit 20.000 milions d’euros en la transformació digital. Amb això vol reforçar els canals alternatius d’atenció per arribar a totes les capes de la població. Exemple d’això és el Call Center, un servei en remot on s’atén de manera prioritària les persones més grans de 70 anys.

Per una altra part, l’entitat financera ha fet evolucionar el seu programa de beques per adaptar-se a les necessitats que estan sorgint en el nou context laboral, enfocant-les cap a la formació contínua i l’aprenentatge de noves habilitats, tant per a universitaris com per a professionals que volen reciclar-se. Per una altra part, Santander ha llançat 1.000 beques Digital Experience per formar estudiants en tecnologies, 1.520 beques Conecta per pal·liar la bretxa digital entre els universitaris espanyols i 1.500 beques Evolution per ajudar els joves en la seva entrada en el mercat laboral.

Totes les accions de Banco Santander, com a banc socialment responsable, estan directament relacionades amb el seu compromís amb la societat de construir un món millor.