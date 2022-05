Aprendre a viure amb insuficiència cardíaca

Contingut ofert per:





Les Malalties Cardiovasculars (MCV) són la principal causa de mort a tot el món. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que, el 2019, van morir a causa seva 17,9 milions de persones1, aproximadament un terç (32%) de totes les morts registrades al món, per sobre de les malalties oncològiques.

Gran part de les MCV derivaran en insuficiència cardíaca (IC), una malaltia crònica i degenerativa que es mostra com una incapacitat del cor per bombar la sang suficient, de manera que no es cobreixen les necessitats d'altres òrgans.

A Espanya afecta més de 770.000 de persones, i s'estima que la pateixen entre el 4,7% i el 6,8% de persones més grans de 45 anys, arribant al 16% en persones més grans de 75 anys2. "La mortalitat, a l'any del diagnòstic, continua estant al voltant del 20% i als 5 anys entre el 40 i el 50%3", segons el Dr. Javier Segovia, cap de Servei de Cardiologia de l'Hospital Universitari Puerta de Hierro Majadahonda.

Segons Segovia, “és considerada la principal causa d'hospitalització en pacients de més de 65 anys i de reingressos hospitalaris no programats4”. El seu cost estimat es xifra “al voltant dels 2.500 milions d'euros anuals, quantitat que suposa el 3,8% de la despesa sanitària global4”, segons xifres de Maite San Saturnino, presidenta de CardioAliança.

Per a un òptim abordatge de la malaltia, caldria la millora i l'increment de la coordinació entre nivells assistencials, cosa que significa “la definició i establiment de criteris i vies ràpides de derivació entre Atenció Primària (AP) i especialitats: Cardiologia/Medicina Interna /Nefrologia/Urgències, així com en la implantació de protocols d'actuació i atenció al pacient, per assegurar una continuïtat assistencial i una atenció més eficient”, afirma el Dr. Sergio Cinza Sanjurjo, professor associat en la Càtedra d'Educació Mèdica USC-Semergen, que suggereix que s'estan fent necessaris certs canvis organitzatius “que demanen un compromís polític, encara que hem de ser els clínics els que liderem aquests canvis que requereixen els nostres pacients”.

En opinió de Maite San Saturnino, presidenta de CardioAliança, l'Associació Espanyola de Pacients del Cor, un altre dels aspectes prioritaris és la necessitat de potenciar l'atenció de la persona amb IC com a pacient crònic, posant èmfasi en la “importància del seguiment integral i combinat després de l'hospitalització, no només en l'etapa de sospita del diagnòstic, ja que només això permetrà una disminució de la despesa sanitària i una millora de la qualitat de vida en termes d'ingressos hospitalaris”.

Problema de primer ordre

La insuficiència cardíaca és un problema de primer ordre a Espanya. Es tracta d'una de les síndromes més freqüents al nostre país i s'espera que la prevalença vagi en augment com a conseqüència, entre altres factors, de l'envelliment de la població. Certes dificultats que viuen els pacients, la necessitat de reformulació d'alguns dels conceptes de la malaltia i les noves necessitats assistencials han donat la raó de ser a l'Associació de pacients, CardioAliança, la presidenta de la qual Maite San Saturnino afirma que “A Espanya, entre el 4,7% i el 6,8% de persones més grans de 45 anys pateixen IC, arribant al 16% en els més grans de 75 anys2. De fet, la IC és la primera causa d'hospitalització en pacients de més de 65 anys, i arriba a suposar el 3% de tots els ingressos hospitalaris al nostre país4. En aquest sentit, hi ha una carència important en l'atenció d'aquests pacients, als quals la malaltia a més de suposar una limitació física (reducció de la mobilitat, dispnea, etc.) els suposa també un important deteriorament de la salut emocional (dolor, malestar, depressió, etc.). Així ho demostra una enquesta recent realitzada per CardioAliança5, on s'ha vist que el 80% de les persones que conviuen amb IC declaren que l'hospitalització els ha impactat emocionalment i dues de cada tres persones afirmen tenir algun tipus d'afectació emocional a causa de la IC”.

Iniciatives i respostes

La IC és una malaltia desconeguda que es pot manifestar de diferents maneres i que, a més, pot causar-la qualsevol malaltia del cor. “Més que una malaltia, parlem d'una síndrome amb múltiples pluripatologies i que no té cura, encara que hi ha diversos tractaments que milloren la qualitat de vida de la persona i allarguen la seva supervivència aconseguint que la IC no progressi. Per això, malgrat els tractaments farmacològics o dispositius, és molt important la col·laboració del pacient en l'autocura i l'estil de vida (pràctica d'exercici, dieta baixa en sodi, control d'ingesta de líquids, control de l'estrès i reducció de pes, etc., tot això adaptat a la situació del pacient i sota control mèdic) només així es poden controlar els signes que poden agreujar la malaltia. Per això, l'autoconeixement de la malaltia i com tenir-ne cura és fonamental per a tots els pacients i també per als seus cuidadors i/o familiars”, assenyala San Saturnino.

Del 9 al 15 de maig es commemora la setmana de la conscienciació mundial de la IC, i des de CardioAliança està previst difondre la campanya “De cor a cor”, afegint-se a la campanya global de la Global Heart Hub (entitat mundial de pacients, a la qual pertany CardioAliança). Aquesta iniciativa té l'objectiu, segons San Saturnino, de conscienciar i donar a conèixer a la població com afecta la IC en el dia a dia del pacient a través de testimonis de pacients que compartiran les seves experiències sobre com van viure el moment del seu diagnòstic, amb quins símptomes es va manifestar la IC, com repercuteix en el seu dia a dia la malaltia, etc. Volem acostar la IC a la població general, i que tothom conegui una mica més sobre aquesta patologia cardíaca.

