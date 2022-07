Quina és l’única illa habitada d’Europa sense asfalt?

Contingut ofert per:





Sense autopistes, sense soroll, sense pol·lució. El que per a la majoria pot semblar una utopia, a La Graciosa és perfectament natural. A la més petita de les Illes Canàries es viu a un altre ritme, però perquè així ho exigeix la natura. Volcans de colors, fons marins de postal, petites platges de somni i una proximitat que amb l’asfalt podria córrer el risc de ser passada per alt.

Si el paradís existeix, les seves coordenades podrien ser 29°15′07″N 13°30′29″O. Aquí hi ha La Graciosa, la vuitena meravella de l'arxipèlag canari. Un recés de pau de 29 quilòmetres quadrats que és íntegrament un Parc Natural. Per arribar fins aquí només hi ha un camí, i és des de la veïna Lanzarote. Des de la localitat costanera d'Órzola surten diàriament petites embarcacions cap a aquest tresor amagat. Recórrer els set quilòmetres que separen les dues costes és com viatjar en el temps, encara que costa decidir si a un passat on tot era més senzill o cap a un futur millor.

Les poc més de 700 persones que habiten aquesta terra viuen en total harmonia amb la natura. Per això, a l'illa no és possible trobar ni mica d'asfalt o estructures com ara ponts, fins i tot ni per connectar els seus dos únics nuclis de població, Caleta de Sebo i Pedro Barba. Per motius conservacionistes, els desplaçaments es realitzen a través de camins de terra i senders que recorren amb delicadesa el paisatge, i que permeten gaudir-lo sense cap mena de pressa. Aquí el que és natural és moure's en bicicleta o fent una passejada, ja que de punta a punta només hi ha unes dues hores, encara que també hi ha alguns taxis tot terreny que permeten explorar l'illa còmodament. Per raons pràctiques, alguns veïns també tenen cotxe, però el Consistori fomenta l'ús de vehicles elèctrics. Tot i així, La Graciosa conserva verge més d'un 90% del seu territori, un dels pocs reductes de veritable pau que queden al vell continent.

Part d'un tresor més gran, l'arxipèlag Chinijo

La Graciosa forma part d'una Reserva Natural Integral de gran valor des del punt mediambiental, l'arxipèlag Chinijo. Aquesta zona, que també inclou els illots d'Alegranza, Montaña Clara, Roque del Este i Roque del Oeste, així com una part de la zona nord de Lanzarote, compta amb autèntiques meravelles.

A l'illa sense asfalt, sense anar més lluny, hi ha la Montaña Amarilla, un volcà d'uns 170 metres d'alçada i als peus del qual hi ha algunes de les platges més cèlebres d'aquesta zona de la costa. O a l'altre extrem, com si es tractés de rivals, la Montaña Bermeja, un altre conjunt volcànic amb increïbles vistes i un exclusiu accés a les indòmites aigües de Las Conchas.

Una autopista, però per a cetacis

No tota la bellesa és a terra. Els més de 700 quilòmetres quadrats que abasten les aigües de l'arxipèlag Chinijo formen la reserva marina més gran de tota la Unió Europea. Amb diverses Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), aquí és fàcil veure aus marines com el falcó Eleonora o l'àliga pescadora. I si ens submergim una mica, apareix un entorn màgic amb més de 228 tipus de peixos i la diversitat d'algues més gran de totes les Illes Canàries. Un autèntic paisatge sota el mar del qual també gaudeixen diferents espècies de dofins, rorquals, calderons, orques i catxalots, especialment en les èpoques de migració.

