Un llegat ben viu
La Jornada Retro de LALIGA reviu la història del futbol espanyol
LALIGA aposta per alguna cosa diferent i molt cridanera amb la seva Jornada Retro, una iniciativa que transforma completament les seves dues competicions durant un cap de setmana per retre homenatge al futbol d’altres èpoques. Els equips van saltar al camp amb samarretes inspirades en dissenys històrics, però l’homenatge va anar molt més enllà de l’equipació. Durant la jornada 31 de LALIGA EA SPORTS i la jornada 35 de LALIGA HYPERMOTION, la proposta es va traslladar també a la pilota, a la retransmissió televisiva, a la indumentària dels àrbitres —adaptada amb un disseny especial d’estètica retro— i a l’estètica general dels partits, que van adoptar codis visuals propis d’una altra època. El senyal va incorporar grafismes, rètols i una identitat visual inspirada en retransmissions històriques, reforçant aquesta sensació de viatge al passat sense renunciar als estàndards actuals. La Jornada Retro va deixar una imatge poc habitual en la competició: estadis, equipacions i senyal alineats en una mateixa narrativa visual, una estampa que s’allunya del guió del futbol professional. A LALIGA HYPERMOTION, els clubs es van sumar a aquesta Jornada Retro amb equipacions inspirades en diferents moments de la seva història. Aquestes són les samarretes que es van poder veure durant el cap de setmana.