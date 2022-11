Nordesiño: un aperitiu que converteix allò ordinari en extraordinari

Contingut ofert per:





L'aperitiu és a l'ADN de la nostra cultura i és un dels costums que formen part del nostre dia a dia. El moment de reunir-nos abans de dinar amb familiars o amics ens serveix com a excusa per convertir aquest ritual en la nostra senya d'identitat. Per continuar gaudint d'aquest moment de manera diferent, Nordés Gin proposa Nordesiño, l'aperitiu amb un toc de gin i albariño. Una manera de redescobrir un dels costums més arrelats de la nostra societat i amb un toc gallec!

Què és un Nordesiño?

Amb només tres ingredients, el Nordesiño ha arribat per sublimar l'aperitiu aquest Nadal: Nordés Gin, un toc de vi albariño i tònica neutra. Una beguda lleugera, que resulta suau alhora que refrescant. Un sabor únic capaç de convertir l’aperitiu en una autèntica experiència gastronòmica, sobretot si va acompanyat d’una tapa.

Nordesiño ha arribat per convertir-se en el millor aliat de l’hora de l’aperitiu. Així doncs, ¿vols descobrir el secret més ben guardat per preparar-lo? L'actor i exconcursant de Masterchef Celebrity Fernando Andina te l’explica.

Recepta Nordesiño Una copa de vi o una copa Nordesiño (entre una copa de vi i una copa de gintònic).

Molts glaçons (compactes, dels de bar, dels que no es desfan de seguida).

25 ml de Nordés Gin, és clar!

50 ml de vi albariño.

100 ml de tònica, preferiblement neutra.

Un twist de llimona.

Una broqueta amb 3 grans de raïm blanc.

Tots els ingredients tenen una raó de ser. Tots combinen a la perfecció i són elements que fan que el moment de l'aperitiu es converteixi en una experiència rodona. El got Nordesiño és un element clau, la seva forma està inspirada en les copes de vi, però és més resistent per poder-hi posar els glaçons. El vi albariño potencia la base vínica de Nordés Gin, aportant-li un toc afruitat i àcid, mentre que la tònica li dona aquest toc refrescant. La tònica hauria de ser neutra per no emmascarar el sabor únic i inconfusible de la ginebra. A tot això cal afegir-hi un twist de llimona, la pinzellada cítrica, i una broqueta de raïm blanc, la cirereta de l'aperitiu, per emfatitzar el costat afruitat.

I el maridatge…

El Nadal és una època de l'any de retrobaments i reunions familiars i solem tenir a casa més convidats del normal. Així que, si vols encertar-la amb els teus, ho pots fer amb la proposta gastronòmica que proposa Fernando Andina.

Després de seguir els seus passos per preparar un Nordesiño, tenim una proposta de maridatge per acompanyar-lo amb una tapa amb tocs molt gallecs.

L'origen gallec de Nordés Gin

Nordés Gin és una ginebra d'origen gallec, va néixer per homenatjar la seva terra i es va convertir en pocs anys en la ginebra revolucionària que sublima el que és quotidià, pel seu caràcter autèntic i el seu sabor exquisit. Aquesta ginebra és 'Maxia Pura', perquè té el poder de convertir allò ordinari en extraordinari. Nordés Gin aconsegueix que el que és quotidià i ordinari es converteixi en una cosa sublim.

La història d'aquesta ginebra es remunta a una reunió de tres amics amb una bona conversa: un reconegut sommelier guanyador del premi Nariz de Oro el 2004, un empresari de vins gallec i un mestre destil·lador. Els tres amics es van embarcar en l'aventura de crear la seva ginebra purament gallega, amb ingredients de la seva terra. Nordés Gin, que homenatja amb el seu nom el vent que ve de l'Atlàntic a Galícia, es produeix utilitzant raïm albariño gallec i es matisa amb la maceració d'11 botànics, cosa que infereix en el sabor autèntic i diferencial de Nordés Gin i de la icònica ampolla blanca inspirada en la ceràmica de Sargadelos, enllaç amb l'artesania.

