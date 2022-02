Durant la pandèmia “el càncer no espera”

Contingut ofert per:





Especialment en aquest moment, després de dos anys de pandèmia, s’ha de recordar la importància de detectar el càncer de forma primerenca, acudir a les revisions mèdiques rutinàries i estar atents davant qualsevol símptoma persistent. El càncer té una alta incidència a Espanya amb una estimació d’uns 276.000 casos nous cada any1 i a més, segons dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la segona causa de mort al nostre país, després de les malalties del sistema circulatori, van ser els tumors (22,8%), per sobre de les malalties infeccioses, entre les quals s’inclou la Covid-19.2

En aquest context el Grup Espanyol de Pacients amb Càncer (GEPAC), la Societat Espanyola d’Hematologia i Hemoteràpia (SEHH), la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM) i AstraZeneca s’han unit amb l’objectiu de conscienciar els ciutadans sobre la necessitat de ser proactius i d’acudir al metge davant de possibles símptomes de malaltia amb la campanya ‘Una nova normalitat, el mateix càncer’ i sota el lema “El càncer no espera, tu tampoc ho hauries de fer”.

“La pandèmia ha afectat tots els tipus de càncer de la mateixa manera, però no és el mateix que el retard es produís en un tipus de càncer en el qual la supervivència existent avui dia és elevada i en els quals existeixen diferents opcions de tractament (cas del càncer de mama o el de pròstata), o en aquells altres tipus de càncer en els quals la supervivència mitjana és menor i per tant el temps corre en contra o en aquells en què quan es pot diagnosticar, per regla general, l’estadi ja és molt avançat, com és el cas del càncer de pulmó o pàncrees” explica Begoña Barragán, presidenta de GEPAC.

El Dr. Ramón García Sanz, president de la SEHH, recorda la situació d’especial vulnerabilitat a la qual s’enfronten els pacients oncohematològics: “Diversos estudis elaborats per membres de la SEHH han mostrat que aquest tipus de pacients han sigut uns dels més perjudicats per la pandèmia. De fet, la mortalitat global s’ha situat al voltant del 30% i baixa fins al 18% en trasplantament de progenitors hematopoètics (TPH) (conegut habitualment com ‘trasplantament de medul·la òssia’)3.

Adaptar-se per recuperar la normalitat

“Ara toca recuperar la normalitat en l’atenció als pacients amb càncer per poder garantir els programes de cribratge, el diagnòstic precoç en un temps òptim i els abordatges multidisciplinaris”, afirma la presidenta de SEOM, Dra. Enriqueta Felip. A més a més, recorda que “els endarreriments diagnòstics a causa de la pandèmia ja fossin per suspensió dels programes de cribratge o per una dificultat o retard en l’atenció sanitària, comporten una extensió dels tumors i, en conseqüència, tractaments més agressius i cirurgies menys conservadores. Tot plegat afecta la qualitat de vida dels pacients amb càncer i fins i tot, en alguns casos, pot suposar la pèrdua d’oportunitat de realitzar un tractament amb intenció curativa en aquells pacients que han desenvolupat metàstasi”.

“Des d’AstraZeneca tenim l’ambició de contribuir a erradicar el càncer com a causa de mort, i per aconseguir-ho necessitem que la població no tingui sentiments d’incertesa o de por en aquesta pandèmia i volem animar-los a seguir les indicacions del seu metge com fins ara”, explica Marta Moreno, directora d’Assumptes Corporatius i Accés al Mercat d’AstraZeneca España.

“Lamentablement la irrupció de la pandèmia ha relegat a un segon pla el càncer i això ha impactat negativament en el seu diagnòstic precoç, l’accés a les millors solucions terapèutiques i, en conseqüència, en les expectatives dels pacients oncològics. Un diagnòstic en càncer no es pot veure afectat per la pandèmia, ja que el càncer no espera i existeixen noves solucions terapèutiques innovadores que podrien marcar el pronòstic de la malaltia i el pacient amb càncer ha de poder accedir-hi com més aviat millor”, conclou Marta Moreno.

És imprescindible que els pacients recuperin la confiança en la seguretat dels circuits sanitaris. No abordar un càncer a temps o saltar-se una revisió pot suposar un problema greu a llarg termini. Des del començament de la pandèmia, la població s’ha hagut d’adaptar a una nova normalitat que ha provocat que es descuidi l’atenció d’una patologia que segueix molt present i que no descansa. Una cosa que GEPAC, SEHH, SEOM i AstraZeneca, insisteixen a canviar.