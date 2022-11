Hala Alba! Força Asensio! El Mundial marca un parèntesi en la rivalitat de LaLiga

Els Mundials o els Europeus se solien encarar amb els deures ja fets; ara tot està per decidir en les competicions domèstiques, així que és no tan senzill prémer el botó de ‘reset’. ¿Potser per això es van produir grans sorpreses en la primera jornada, com les derrotes d'Argentina i Alemanya? És difícil de dir, el que és clar és que és un factor a tenir en compte. ¿Com s'han hagut d'adaptar els jugadors de LaLiga per fer front a una competició tan important i, sobretot, oblidar les rivalitats de lliga per conjuntar-se amb els seus nous companys? Responen dues veus tan autoritzades com l'exmadridista Fernando Morientes i l'exbarcelonista Guillermo Amor que, al Mundial de França del 1998, van deixar enrere la rivalitat per compartir vestidor a la Selecció.

Per això, des de l’experiència, asseguren que els futbolistes saben separar molt bé entre dues competicions, i més quan es tracta d’una Copa del Món (per més excepcional que sigui la seva data). “A nivell mental, els jugadors d’alt nivell estan acostumats a canviar de xip, és més fàcil del que sembla des de fora. A més, són perfectament conscients que el Mundial és el millor aparador futbolístic del planeta. I quant a la rivalitat de LaLiga, en arribar a la Selecció te n'oblides, perquè t'uneix un objectiu comú amb els teus companys”, apunta Morientes. Una cosa amb què concorda plenament Amor: “Un Mundial és un gran espectacle i poder-hi participar amb el teu país és una de les il·lusions i alegries més grans que pot tenir un futbolista. De motivació i ganes no en falten”.