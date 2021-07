"Si camines sol aniràs més ràpid, però si camines acompanyat, arribaràs més lluny"

A base d'esforç i constància Noya es va rebel·lar davant l'adversitat, però sense Nicolás, que el va impulsar i no el va deixar defallir, avui no seria llegenda de l'esport espanyol i referent mundial del triatló. A més, en la cadena de connexions que l'han portat a ser pentacampió de món hi ha més baules. Hi ha José Rioseco, el seu primer entrenador, que va conèixer al club de natació de Ferrol i amb qui va començar la seva aventura al món de la competició; Iván Raña, un altre portent gallec del triatló, ídol i mirall en el qual mirar-se; Mario Mola, gran amic i rival; i, per descomptat, els seus pares, als quals agraeix el suport incondicional i que li ensenyessin a tenir els peus a terra.

Com explica Noya, el triatló "sembla un esport molt individual, però el que es veu és només la punta d'un iceberg. A mesura que vas baixant s'eixampla cada vegada més i hi ha moltíssima gent. Necessites estar molt connectat amb molta gent per aconseguir l'èxit".