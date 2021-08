“Alguns diuen que estic boig. El que no saben és que jo tinc la capacitat de convertir les coses ordinàries en extraordinàries”

"Un no està mai preparat per perdre la vista, és un vertigen grandíssim i penses que no podràs fer res", recorda aquest madrileny, natural de Buitrago del Lozoya, en un vídeo per a la plataforma #MejorConectados de Telefónica. Però avui, una dècada després i a punt de lluitar per una medalla als Jocs Paralímpics de Tòquio, "és clar que no sobreviu el més fort sinó el que millor s'adapta", subratlla.

Jota és l'únic cec total a Espanya que està dins de les Sèries Mundials de Paratriatló i en el seu palmarès hi figuren, entre molts èxits, l'or al Campionat d'Europa, aconseguit a València el 2019, i els Campionats d'Espanya de Duatló i triatló. A més, ha estudiat Òptica i Optometria i Fisioteràpia.