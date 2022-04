Conciliació de la vida familiar i laboral

Per a Laura Baena la conciliació laboral i familiar va més enllà de les mares i ha d'implicar tant homes com dones. Hi ha vida més enllà del món laboral i cal trobar temps per a alguna cosa més que la feina. A causa d'això, són moltes les persones, mares majoritàriament, que decideixen pausar la seva carrera professional per dedicar temps a la criança dels seus fills. Segons les dades recollides pel Club de Malamadres, són les dones les que sol·liciten excedències o les que interrompen la jornada laboral per atendre un fill o filla quan es posa malalt, a més de seguir suportant el pes de les feines de la llar.

A Malasmadres tenen un exercici en què de forma gràfica es pot veure quin temps es dedica a cada activitat del dia a dia, treball i cures de fills principalment, sent el lleure o la vida en parella aspectes als quals amb prou feines se'ls dedica temps.

Tal com destaca Laura Baena en aquest vídeo, la conciliació no és només cosa de dones i mares. Cal implicar-hi els homes perquè les acompanyin i hi facin equip. Però, d'altra banda, Baena afirma que la conciliació sí que és només de dones i mares, perquè són les que en pateixen la falta. I aporta dades:

- 6 de cada 10 dones renuncien a la seva carrera professional en ser mares.

- El 90% de les reduccions de jornada laboral són de dones.

- Només el 8% dels homes interrompen la jornada laboral en el cas de malaltia dels seus fills.

Què és Mejor Conectados?

Mejor Conectados és una plataforma de continguts de Telefónica on personalitats d'èxit com Rafa Nadal, Amaya Valdemoro, Ferran Adrià, Gustavo Dudamel, Teresa Perales o Maria Zabala retraten a la perfecció la idea que “quan connectem, som capaços de fer coses increïbles”, que és la veritat universal sobre la qual es llença aquesta campanya. Com afirma José María Álvarez-Pallete, president de Telefónica, «volem fer el nostre món més humà connectant la vida de les persones».

“A Telefónica, creiem en un món més humà. Un món que es mou gràcies al talent de les persones. Per això donem suport al talent com sabem millor: connectant-lo. Mejor Conectados vol ser un lloc on inspirar-se, trobar-se, connectar i aconseguir coses increïbles”, explica Rafael Fernández de Alarcón, director de Marca, Patrocinis i Mitjans de Telefónica.

Què es pot fer en cada apartat?

A l'apartat 'Històries increïbles' podem trobar testimonis de personalitats com el ja esmentat tennista Rafa Nadal, el xef Ferran Adrià, la nedadora paralímpica Teresa Perales, el triatleta Javier Gómez Noya o l'exjugador de bàsquet Nacho Azofra. A més, també expliquen la seva història Javier Perea, una start-up de Wayra, o Kamran Omarli, violinista de la Càtedra de Violí Telefònica de l'Escola Música Reina Sofía.

“Aprèn amb experts”, ens ofereix una sèrie de petites “classes magistrals” en què grans figures com Perico Delgado, Pablo Laso, Iñaki Gabilondo, Maria Zabala o Amaya Valdemoro ens ofereixen, en primera persona, consells i reflexions que ens serviran per inspirar-nos, aprendre i, en definitiva, establir millors relacions en el nostre dia a dia.