“Guanyar són paraules majors i cal valorar també qui queda segon, tercer, quart... Moltes vegades el segon és el que fa gran el primer”

“El fracàs no existeix, són oportunitats fallides, però sempre hi haurà una nova oportunitat”

“He fet 11 Vueltas a Espanya, i n’he guanyat 2. He fet 11 Tours de França, i n’he guanyat 1. He corregut 2 Giros, i no n’he guanyat cap. Per tant, soc un gran fracassat, oi?”, reflexiona Pedro 'Perico' Delgado en el seu vídeo per a la plataforma #MejorConectados de Telefónica.

Que un dels millors ciclistes espanyols de la història s'expressi així fa pensar. Pensar que sobrevalorades que estan avui les victòries i en la importància de "no perdre la il·lusió, ser humils, buscar col·laboració amb altra gent i gaudir de l'experiència, sense obsessionar-se a ser el primer". Per això, com ressalta, "avui en dia és més important ensenyar als teus fills a aprendre a perdre que a guanyar".