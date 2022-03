Equip tècnic

L´equip tècnic d´un teatre com el Real el compon un grup de persones altament qualificades, especialistes en cadascuna de les feines necessàries per assolir un objectiu comú, la representació d´una òpera. Per això hi intervenen desenes de professionals amb diferents oficis i funcions. Des del regidor, al cap d'’attrezzo’ del teatre, passant per músics com la primera flautista solista, fins al director d'escena o cap de mecànica escènica. Tots ells treballen darrere el teló i són els encarregats de crear connexions que permetin que la representació d'un espectacle tan complex com una òpera sigui precís, coordinat i que captivi l'espectador.

Regidor de teatre

DDins de les funcions d'un regidor del Teatro Real, hi ha la d'assistir en cada escena o indicar els canvis de decorat i ‘attrezzo’ que es necessiten, entre altres múltiples indicacions que anoten i detallen en la seva eina principal, una partitura reducció cant-piano perquè tot passi just en el moment en què ha de passar. Una cosa en què Guillermo Carbonell, regidor nivell 1 del Teatro Real, és un expert després de més de 1.400 funcions. Amb un equip format per quatre persones, la seva funció principal és crear connexions entre l'equip artístic i l'equip tècnic, encarregant-se que tot passi segons el pla de treball, amb una sincronització perfecta, fent més fàcil allò que és molt complex.

Guillermo Carbonell, regidor en cap del Teatro Real.

Director d'escena

Quina funció té un director d'escena? Format per un equip tècnic de professionals, un director d'escena, a més d'assistir el director de l'obra perquè tota la posada en escena es faci sense problemes, és l'encarregat d'idear com es representarà l'obra i formar l'equip de creació. Al Teatro Real, Marco Berriel és un dels components d'aquest equip de direcció d'escena. Té la missió de preparar el cor, no la part musical, però sí la seva faceta actoral. Dirigeix els components del cor en la interpretació de cadascun dels personatges assignats, així com el moviment per l'escenari. L'equip de direcció d'escena és el responsable de fer les connexions entre molts talents diferents.

Què és la mecànica escènica?

Darrere d'una òpera hi ha centenars d'hores de treball de preparació, tant musical com tècnica i mecànica. En el cas de la mecànica escènica del Teatro Real, comença un any abans de l'estrena d'una funció. Un dels seus responsables és Jesús Garnelo, cap de mecànica escènica del Real. Un procés que arrenca amb la presentació de la producció, que és quan s’explica en què consistirà. A partir d'aquí, arrenca la preparació de la maquinària i els equips que estaran al servei de l'escenotècnia, i es decideix l'ús que se li donarà. Després de molta feina, tot està definit un mes abans de l'estrena de la funció.

‘Attrezzo’ al teatre

El departament d'’attrezzo’ és el responsable dels estris i coses que apareixen en les òperes del Teatro Real. Un dels seus responsables és Álvaro Aguado, cap d'’attrezzo’ del Teatro Real. I és que el teatre madrileny disposa d’un taller amb personal propi encarregat de fer tangible la màgia de l´equip artístic. Una connexió imprescindible perquè el públic gaudeixi en cadascuna de les funcions del Teatro Real i les seves òperes siguin una experiència única i inoblidable.

Orquestra del Teatro Real

L'orquestra titular del Teatro Real és l'Orquestra Simfònica de Madrid. Cadascun dels seus components té un objectiu comú: connectar el seu talent i els seus instruments i escoltar per produir la música d'una òpera junts. Com passa a Anela Frey, flautista solista de l'orquestra del Teatro Real, cada intèrpret té un punt de vista particular d'una obra. Cosa que canvia quan connecta amb la resta de components per interpretar una partitura.

Aniela Frey, flautista solista del Teatro Real.