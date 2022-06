Contingut ofert per:





Amb l'arribada de l'estiu cada cop ens ve més de gust organitzar plans a l'aire lliure, ja sigui a la piscina, la platja, una ruta de senderisme o prendre'ns alguna cosa en una terrassa. L'exposició al sol té múltiples beneficis per a la nostra salut perquè ens ajuda a reduir l'estrès i obtenir vitamina D. Però no hem de deixar de protegir la pell dels rajos solars, per això hem d'escollir una bona crema solar.

Des de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) ens proposen una sèrie de recomanacions a l'hora de fer servir cremes de protecció solar perquè siguin més efectives:

Utilitzar protectors solars adequats a cada tipus de pell i amb filtres davant dels raigs UVA i UVB.

Aplicar els productes sempre amb la pell seca. Si està mullada, les gotes actuen com una lupa i augmenten el risc que es produeixin cremades.

Realitzar la primera aplicació just abans de l’exposició solar. Cal tornar a aplicar crema solar després de cada bany o cada dues hores.

Usar la quantitat necessària per cobrir tota la superfície corporal.

Utilitzar fotoprotectors resistents a l'aigua.

Perquè pugueu preparar-vos de cara a l'estiu, us fem una selecció dels millors protectors solars per a cara, cos i fins i tot cabells. Podeu trobar-los a la web i a les botigues d'El Corte Inglés.