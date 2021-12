Cultura de l'estalvi: posa a prova els teus coneixements

Al llarg de la nostra vida és important que estalviem tenint en compte els possibles imprevistos que ens podem trobar a la vida o tenint en compte la caiguda en els ingressos que tindrem una vegada arribada la jubilació. Segons dades de l'Observatori de l'Estalvi Familiar, una de cada tres famílies va arribar a la pandèmia amb menys de 2.200 estalviats. I la meitat de les llars comptaven amb menys de 9.000 euros de coixí per fer front a imprevistos. Això fa palesa la necessitat d'impulsar una cultura de l'estalvi a Espanya.

Al nostre país, al contrari del que passa a molts països, la taxa d'estalvi augmenta en èpoques de crisi per por o precaució i disminueix en períodes d'augment econòmic per falta de previsió. Hi ha una necessitat de fomentar una cultura de l’estalvi responsable que a llarg termini promogui un creixement estable de l’economia i que ens ajudi a assolir el benestar financer.

Durant el 2021, amb el suport de la Fundació MAPFRE, hem treballat conjuntament per divulgar la importància de comptar amb una bona cultura de l'estalvi perquè els lectors aprenguin aquells termes que són importants per començar a estalviar. Ara és el moment de posar a prova aquests coneixements i demostrar tot allò que has après. T'hi atreveixes?