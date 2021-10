Educació financera per franges d'edat per a nens i joves

Sembla fonamental mostrar als fills que guanyar diners és possible gràcies a la feina i esforç, han d'aprendre a valorar-los i, sobretot, a consumir de forma responsable.

En aquesta línia d'incentivar l'adquisició d'habilitats i competències financeres des de molt jove, es troba el Pla d'Educació Financera, una iniciativa promoguda pel Banc d'Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors, que el primer dilluns d'octubre de cada any celebren el Dia de l'Educació Financera amb activitats i recursos en què participen entitats col·laboradores del Pla com és la Fundación MAPFRE.

En aquest camí cap a una formació financera adequada, ens hem d'adaptar en funció de l'edat i fer-ho com més divertit i entretingut millor.

Dels 7 als 11 anys:

Segons un estudi de la Universitat de Cambridge, els hàbits financers han de començar a partir dels 7 anys, una edat en què comencen a ser conscients d'un món nou, en el qual s’adonen que els diners tenen un valor determinat, poden realitzar funcions una mica més complexes o planificar tasques.

És una edat clau en la qual hem d’inculcar-los l’agraïment, petits detalls que no s’han de deixar passar, les coses no venen soles, cal ser agraïts i d'aquesta manera, donar valor als detalls que es reben.

D'altra banda, en aquestes edats són molt habituals les rebequeries; de vegades són capritxos que tenen els fills i que, a força de repetició, fan que hi acabem "caient" i els comprem el que ens demanen. En aquest cas també hem de posar el focus i educar-los: hem d inculcar que la immediatesa no és possible i que perquè succeeixin certes coses cal primer ser-ne mereixedors. S’ha de deixar sempre clar d'on venen els diners. Des d'aquestes edats ja han de comprendre que els adults treballen i reben una compensació econòmica a canvi.

Dels 11 als 15 anys:

Entrem en una edat en què raonar amb els nostres fills es fa més fàcil, almenys en termes de comprensió. Hem de mostrar-los i marcar encara més la diferència entre elements que realment necessiten (qualsevol cosa que garanteixi viure dignament, com pot ser l'habitatge, la medicina, l'alimentació, etc.) i desitjos o capritxos que poden tenir en un moment donat (certes coses de les quals podem prescindir i que no són indispensables). D'aquesta manera, més endavant podrem debatre amb ells si el que volen pertany al primer grup o al segon.

Un altre tema en el qual podem incidir és intentar que sàpiguen interpretar adequadament els impactes publicitaris que reben, i que aprenguin a distingir-los. Es pot jugar amb ells o fer sorna amb el missatge publicitari que s'està intentant traslladar, és una forma de despertar-los i incentivar un esperit crític en el consum.

També és un bon moment per negociar amb els fills la seva primera paga, i sota quines condicions la rebran: es poden marcar una sèrie d'objectius i la paga serà un premi per la feina ben feta. La quantitat rebuda no ha de ser excessiva, però tampoc massa baixa per no desmoralitzar-los.

Dels 15 als 18 anys:

Arriba l'etapa de la vida en què es comença a donar la volta a certs hàbits. És un bon moment per començar amb el canvi de xip, i "m’has de comprar" s'ha de transformar en "he decidit comprar-me això amb els meus estalvis".

Se’ls ha de mostrar com es poden planificar financerament, en quina situació estan avui, què tenen i on es volen trobar en un futur.

A hores d'ara, si tot ha anat com volíem, ja haurien de tenir molts dels conceptes bàsics assimilats i és un gran moment per obrir el seu primer compte bancari. Si finalment es pren aquesta decisió, és una gran oportunitat per raonar amb el fills la importància d'aquest pas i la responsabilitat que comporta fer-lo.

Podeu triar entre un compte per a joves o un compte corrent estàndard, depenent de l'edat i dels beneficis que us ofereixi la vostra entitat bancària.

Una altra opció que es pot plantejar en cas de poder-s’ho permetre és obrir un producte d'estalvi a llarg termini on cada mes s’afegeixi una quantitat per a ells. És una manera de tenir "una altra paga" però no de consum immediat, sinó que els farà mirar a llarg termini.

Educació Financera amb jocs i apps

Per descomptat i incloent-hi totes les franges d'edat prèviament esmentades, hi ha multitud de jocs, videojocs i apps que ens poden ajudar a inculcar aquestes idees i conceptes financers d'una manera més amena i divertida. Us portem algunes propostes, algunes de més clàssiques, altres de més actuals i finalment... un repte per participar amb els vostres fills!

Monopoly

Un dels jocs més famosos. ¿Qui no ha tingut mai un Monopoly? Un joc de taula en el qual comprem i venem propietats, edifiquem, cobrem a tots els jugadors que passen pel nostre carrer, hi ha multes, impostos, subhastes... Tots els ingredients per començar en el món financer. Recomanem tant la versió més clàssica com qualsevol de les diferents versions que han anat sortint al mercat al llarg dels anys. (+8 anys).

Minecraft

Un dels jocs per a ordinador més populars i venuts de la història. Encara que a priori no ho sembli, i gràcies a les funcions que té, aquest joc té capacitat per ajudar a inculcar educació financera als més petits. Conté una part important de gestió i de recol·lecció de recursos i eines, es poden fer intercanvis, compres de productes, etc. Una gran manera de posar en pràctica moltes coses que s'han après i entretenir-se al mateix temps. (+7 anys).

FamZoo

App per a nens a partir dels 13 anys que tracta d'inculcar responsabilitat real, requereix certa disciplina per dur un compte de les despeses diàries. Ajuda a comprendre com estalviar, a valorar els diners i com planificar pressupostos. Que aprendre jugant és una cosa coneguda per tots, que depenent de l'enfocament o de la tipologia del joc hi ha més jocs financers que no creiem potser no ho tenim tan present.

Hotel

Joc de taula recomanat per a nens a partir de 8 anys. D'un estil molt similar al Monopoly, però una mica més visual: ajuda els més petits a acostar-se a altres conceptes com la negociació en la compra de terrenys, construcció i el lloguer. Un clàssic que no falla mai!

Animal Crossing

Un altre videojoc que resulta útil per a l'adquisició de coneixements en gestió de recursos. Un simulador en què cada objecte té un valor i un benefici. A més, és convenient administrar adequadament tant els diners com els objectes per poder prosperar i avançar. (+3).

Ara, us reptem a jugar amb els fills a aquest repte financer, ¡proveu els vostres coneixements completant aquest panell!