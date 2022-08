És necessari deixar de viure per tenir un futur tranquil?

El primer pas seria establir un pressupost per conèixer la quantitat que podem estalviar i invertir. Hem de tenir les despeses i ingressos sota control per començar a estalviar com una inversió de futur. Això sí, si ens organitzem bé, no cal que renunciem a plans, viatges… en definitiva, a viure. Fins i tot, mentre posem els diners a treballar, podem contribuir a crear un món millor.

Inversors responsables

Qualsevol inversor pot ser responsable en les seves operacions, no cal fer anar quantitats de diners altes per poder contribuir amb Inversions Socialment Responsables (ISR). Aquesta disciplina es caracteritza per tenir en compte criteris ASG (Ambientals, Socials i de bon Govern) per generar rendiments financers competitius. D'aquesta manera, sabem que els nostres diners es mouen tenint en compte alguna cosa més que els motius exclusivament financers. Segons Spainsif, aquestes operacions són igual de rendibles que la resta que ja es feien tradicionalment.

Així mateix, segons l'Estudi Spainsif 2021: La inversió sostenible i responsable a Espanya, s'observa un creixement continuat i constant en les ISR. Per primera vegada des que es realitza l'estudi, els actius ASG al mercat nacional sobrepassen el 50% (54%) sobre els actius totals.

Fórmules ISR

Per prendre bones decisions a l'hora de posar els nostres estalvis a treballar hem de saber realment de quants diners podem disposar, sempre hem de deixar un coixí d'emergències per a imprevistos. Cal no oblidar que les inversions comporten riscos i hem de ser conscients de les possibilitats d'obtenir rendibilitat. També cal tenir en compte el termini de la nostra inversió. 10 anys? Fins que ens jubilem?

Amb tots aquests factors presents, si decidim invertir de manera socialment responsable, hem de veure quin producte financer s'ajusta a les nostres necessitats.

Amb un fons d’inversió. Podem triar un fons d’inversió que ja estigui creat. Això sí, és important fixar-se que el fons contingui les sigles ESG, ASG o ISR. Igual que amb qualsevol altra inversió, es pot decidir quin risc es correrà: renda fixa, variable o mixta.

Amb un ‘robo advisor’. Els gestors automatitzats són plataformes digitals que, mitjançant algoritmes, ofereixen carteres de fons eficients automatitzades a baix cost i amb supervisió humana limitada. És com un assessor financer, però de manera automatitzada. Els productes que ofereixen són més assequibles. Segons l'estudi Millennials & Money de la consultora Accenture, el 67% dels millennials s'assessoren amb eines Fintech o mitjançant intel·ligència artificial.

Crear la nostra pròpia cartera. Una altra de les opcions per dur a terme una inversió ISR és crear la nostra cartera. Però per fer-ho hauríem de tenir alguns coneixements bàsics del mercat i després d'una anàlisi, triar quines empreses encaixen dins dels criteris ISR per incorporar-los a la nostra cartera.

Pots trobar més informació a “Tot sobre assegurances i cultura financera” de la Fundació MAPFRE.