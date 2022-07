Invertir en diferents moments de la vida: ¿quin caràcter tenen les diferents generacions?

Una trajectòria plena d’aprenentatges

En les inversions no tradicionals, com en les que participa l’Adriana, el context és especialment rellevant. Per aquest motiu, al llarg de la seva trajectòria, i especialment desprésde l’impacte de la Covid-19, que va causar lacaiguda de la borsa, aquesta inversora ha passat a córrer menys riscos. Assegura que el mercat és volàtil a causa d’esdeveniments com la inflació, la guerra d’Ucraïna i la pandèmia, cosa que ha causat que gran part dels inversors més joves moderin la seva actitud de cara a les seves carteres.

Al contrari, els inversors tradicionals, com la Laura, aposten per valors molt més estables, com el mercat immobiliari, que queda més quiettot i l’impacte de la Covid-19. No obstant, encara que els immobles al litoral estan especialment valorats, ella se centra en el potencial de Madrid. A les grans ciutats, hi ha molt més moviment pel que fa a lloguers i compravenda d’immobles, raó per la qualla Laura considera que invertir en aquest sector és un valor segur.